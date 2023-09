El Córdoba CF regresa a El Collao once años después de aquel recordado doblete de Pepe Díaz

El Córdoba CF afronta este domingo una exigente salida en casa del Alcoyano, rival que, al igual que los de Iván Ania, tan solo ha sumado una victoria en las cuatro jornadas disputadas en lo que va de competición en el Grupo II de la Primera Federación. Ambos equipos, con tres derrotas en su casillero en este inicio de la temporada 23-24, están muy necesitados de un nuevo triunfo, sobre todo un cuadro blanquiverde que, si pretende aspirar a pelear en los puestos altos de la clasificación, deberá sacar a relucir sus mejores armas en El Collao, al que regresa once años después.

Fue el 4 de mayo de 2012 la última vez que el Córdoba jugó un encuentro de competición oficial en el feudo de Alcoy, municipio alicantino de unos 60.000 habitantes. Pero se trata, sin duda, de un partido muy recordado por el cordobesismo, ya que tuvo de todo en el tramo final de una temporada 11-12 en la que el CCF de Paco Jémez estaba luchando por meterse en el play off de ascenso -finalmente lo logró como sexto clasificado, pero cayó ante el Valladolid (tercero) en la primera ronda eliminatoria-.

Aquel cuadro blanquiverde dirigido por Jémez enamoraba a todos y precisamente El Collao fue uno de los escenarios en los que se jugó mantener sus opciones de ascenso, ya que peleaba la sexta plaza con el Almería. En la jornada 37 y en casa de un Alcoyano inmerso en los puestos de descenso, los locales llegaron a ponerse 2-0 antes del minuto 25 de juego. Borja García recortó distancias antes del descanso, pero en la segunda parte el conjunto alicantino volvió a distanciarse en el marcador.

En el minuto 76, un Pepe Díaz que no estaba siendo protagonista en aquella añorada temporada entró al rescate del Córdoba CF desde el banquillo. El delantero cordobés hizo un doblete en menos de 15 minutos, primero con un disparo lejano y luego culminando la asistencia de Dubarbier en el 87', para salvar los muebles a su equipo y firmar un empate que sirvió para acabar la liga regular en zona de play off, algo histórico para el club, pues fue su estreno tras el cambio en el sistema de ascensos en la categoría de plata.

Aquel empate en El Collao, ante un equipo que terminó cayendo a Segunda B, no fue el mejor resultado, a pesar de cómo llegó. Porque aquella temporada el Córdoba era una apisonadora y, sin embargo, jugó uno de los peores choques del curso que, si no fuera por el acierto de Pepe Díaz, hubiese acabado en derrota. No es casualidad ese mal partido, ya que, mirando los datos históricos que tiene el CCF en sus visitas al feudo del Alcoyano, el bagaje total es muy negativo.

Pese a que El Collao, recientemente centenario porque su construcción data del 1921, es uno de los cinco estadios de fútbol más antiguos de España, el Córdoba CF tan solo lo ha visitado en cinco ocasiones en partidos oficiales. Antes del acontecido en 2012, hay que remontarse a finales de los años 80 para encontrar duelos entre los dos. El más cercano tuvo lugar en la campaña 86-87, en la categoría de bronce. En aquella jornada 17, el Alcoyano venció por un contundente 4-2 a los cordobesistas.

En el curso anterior, el 85-86 y también en la ya extinta Segunda B, el triunfo volvió a ser local en El Collao con un cuadro alicantino que superó a los blanquiverdes por 2-1. El resultado más contundente en el enfrentamiento en tierras valencianas entre ambos conjuntos se registró en la temporada 83-84 en la categoría de bronce de nuevo. En aquella jornada 30, el Alcoyano arrasó al Córdoba con un 4-0 definitivo, el resultado más amplio de los enfrentamientos históricos.

La primera visita en la historia del Córdoba CF en partido oficial a El Collao tuvo lugar en la campaña 1957-1958. Fue en la Segunda División y por aquel entonces los blanquiverdes estuvieron muy acertados para endosarle al cuadro alicantino un contundente 1-4 a su favor. Esta ha sido la única victoria blanquiverde en Alcoy en su historia.

Los registros hablan por sí solos: el cuadro cordobesista solo ha ganado una de las cinco visitas realizadas a El Collao, tres de ellas acabaron en derrota y la restante y más reciente, en empate. Para colmo, y eso que el CCF ha conseguido marcar 10 goles en sus cinco visitas, el equipo alicantino se lleva también el bagaje goleador con 14 tantos marcados a los blanquiverdes en su estadio.

Es así, con la historia en su contra, como el Córdoba CF de Iván Ania visitará este domingo al Alcoyano (El Collao, 20:00). Lo hará, de hecho, con la intención de volver con los tres puntos bajo el brazo y así empezar a remontar una campaña 2023-2024 que no ha empezado nada bien y que tiene al cuadro cordobés en la zona baja del Grupo II de la Primera Federación... con los mismos tres puntos que un cuadro alicantino que cierra la zona de descenso.