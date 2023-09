Gudelj sobre la delicada situación del Córdoba CF: "No estamos tristes, sino rayados"

El Córdoba CF atraviesa un momento complicado después de la derrota en casa ante el Linares (0-1). Con solo una victoria y la drástica cifra de tres derrotas en cuatro jornadas ligueras, los blanquiverdes deben remontar cuanto antes su delicada situación. Y eso que, como señaló Gudelj en sala de prensa previa al duelo de este domingo ante el Alcoyano (El Collao, 20:00), los de Ania están "haciendo las cosas bien en el juego y siendo superiores al rival en todos los partidos".

"No es el incio que habíamos esperado porque tres puntos de 12 no lo esperaba nadie. Si ves los partidos, estamos haciendo las cosas bien y tenemos ocasiones, solo hay que mejorar dos detalles en defensa y ataque", analizó el central, quien no considera que el CCF esté pasando por una mini crisis, pero que sí que deben "darle la vuelta, porque los equipos crecen con las victorias y hay que sacar los puntos".

Además, el neerlandés de origen serbio admitió que ve al equipo en los entrenamientos "completamente concentrado en el partido ante el Alcoyano y con buena energía", ya que la derrota ante el Linares "es pasado". "No estamos tristes, sino rayados porque nos fuimos a casa sabiendo que merecíamos ganar. Estoy feliz viendo al equipo en el campo, estamos disfrutando de cómo estamos jugando y del plan que tiene el cuerpo técnico con nosotros", aseguró Gudelj.

Y es que el defensor y capitán del Córdoba destacó que "están saliendo las cosas", pero que se les están escapando los resultado "por detalles": "Si ante el Linares metemos en la primera parte un gol, acabamos el partido ganando por 3-0 o 3-1. Estuvimos casi los 90 minutos bien en defensa y el gol llega porque se nos escapa la única vigilancia en todo el partido. Puedes tener 15 oportunidades, pero si no marcas te cambia el partido... debimos estar más contundentes", añadió.

De hecho, el serbio recordó que ante el San Fernando, choque a domicilio que acabó con derrota blanquiverde por 3-1 en contra, tuvieron "tres o cuatro ocasiones claras... son detalles pequeños que marcan los puntos", criticó el defensor cordobesista que va ya por su tercera campaña defendiendo los colores del CCF. Es por eso que, entre otros factores, Gudelj fue nombrado segundo capitán del equipo. Algo que, como también confirmó, lo llena de "orgullo".

"Llevar el brazalete del Córdoba es un orgullo muy grande. Es un club histórico y muy grande y ser el líder es un orgullo. No necesito llevar el brazalete para sentirme un líder, pero los capitanes que somos estamos orgullosos de serlo", confesó. Y es que Gudelj lo portó por primera vez en partido oficial la pasada jornada ante el Linares. Un encuentro en el que también estrenó una nueva pareja de centrales: Carlos García.

Tras tres encuentros teniendo a Lapeña a su lado, el central cedido por el Cádiz CF lo acompañó por primera vez como titular en un partido oficial de esta temporada. Sin embargo, Gudelj confesó no tener un acompañante preferido: "Los entrenamientos son siempre mixtos. Yo me siento cómodo con cualquier jugador porque somos cuatro centrales con buena calidad y capacidad de jugar y salir con la pelota. Me siento cómodo con cualquiera", subrayó el futbolista blanquiverde, quien admitió encontrarse "fenomenal, físicamente y mentalmente" además de tener "casi olvidado" lo que pasó (en referencia a su paro cardíaco).

Por último, el defensor del Córdoba CF habló sobre el encuentro de este domingo ante el Alcoyano, un rival que tiene los mismo puntos que los blanquiverdes: "Cualquier equipo puede tener su objetivo y nosotros hacemos lo nuestro y tenemos nuestro plan de seguir con la misma idea ante cualquiera. Sabemos que es un campo más pequeño y peor que el nuestro, por eso va a ser un partido con muchos centros y juego en ambas áreas. Hay que estar concentrados los 90 minutos y sacar allí los tres".