Calma en el Córdoba CF: "Estamos ocupados en analizar y solucionar los problemas detectados"

Calma y tranquilidad es lo que quiso mandar Antonio Fernández Monterrubio ante el gris inicio liguero realizado por el Córdoba CF en el Grupo 2 de Primera RFEF. Con tres puntos de 12 posibles, los de Iván Ania son decimoterceros y están a cinco puntos del play off y a siete del ascenso directo cuando se han celebrado cuatro jornadas del campeonato. Tras dos derrotas consecutivas y la segunda en El Arcángel, donde los blanquiverdes aún no han ganado, el consejero delegado quiso respaldar un proyecto en el que "seguimos confiando al 100%".

Tras la presentación del convenio con la delegación de Educación de Córdoba, Antonio Fernández Monterrubio quiso mandar un mensaje de calma al cordobesismo pese al mal arranque liguero. De hecho, incluso bromeó de inicio el consejero delegado: "No me esperaba esta pregunta y ha sido una sorpresa que no me espera". En su valoración inicial, comentó que "lógicamente hay cosas más positivas que otras en este inicio de temporada. La palabra inicio es importante subrayarla, subrayada y en negrita porque solo acabamos de empezar", espetó el CEO del Córdoba CF.

Por otro lado, incidió en que hay "cosas muy positivas como la respuesta de todo el cordobesismo, con casi 12.700 abonados. El numero lo dice todo y no necesita más explicación". Pese al pésimo final de la pasada temporada, el optimismo es notorio en las oficinas de El Arcángel por cómo ha ido la campaña de abonados: "Es una magnifica respuesta y estamos encantados con ellos".

También quiso darle valor Antonio Fernández Monterrubio al número de socios conseguidos este verano tras el mal arranque liguero realizado por los de Iván Ania. "Nos sentimos presionados. Eso sí, nos presiona porque hay casi 13.000 personas que han confiado en este proyecto siendo abonados del club", reconoció el directo sevillano sobre la masa social que respalda a la entidad en esta campaña, la segunda seguida en Primera Federación.

"Esto es una maratón"

Por otro lado, también señaló entre "las cosas no tan positivas" está "evidentemente el arranque de temporada que hemos tenido". "No esperábamos algunos de los resultados que se han producido por razones obvias -son tres derrotas y una sola victoria en cuatro envites-", comentó Antonio Fernández Monterrubio sobre un Córdoba CF que aún no pudo conseguir los primeros tres puntos en El Arcángel tras perder con el Ibiza y el Linares Deportivo.

Ante este panorama, el consejero delegado blanquiverde fue muy claro: "No estamos preocupados, estamos ocupados en analizar y solucionar los problemas detectados". "Estoy convencido que tanto el cuerpo técnico como todos los futbolistas están haciendo ese análisis convencidos, y me consta porque estoy encima de esos análisis evidentemente como no podría ser de otra forma", apuntó el directivo sevillano.

Tras sumar solo tres puntos, Fernández Monterrubio reconoció que hubo "cosas positivas dentro del juego y otras no tan positivas, y que tenemos que corregir". A pesar del mal arranque, aseguró que siguen "confiando 100% en este proyecto, en nuestra plantilla y en nuestro cuerpo técnico". "Simplemente no se han dado los resultados de inicio que esperábamos", comentó el CEO del Córdoba CF.

"Esto es una maratón y no es una carrera de velocidad y quedan muchísimos partidos por delante, unos nos irán mejor y otros nos irán peor, pero estoy convencido de que al final el resultado será positivo", apuntó Antonio Fernández Monterrubio. Además, entiende que "un cierto desencanto porque a todos nos gusta ganar". "Nosotros no venimos con una sonrisa todas las mañanas de oreja a oreja con estos resultados, pero esto no quiere decir que no sigamos convencidos de lo que tenemos entre manos", que como ya dijo en su presentación como consejero delegado es el retorno del Córdoba CF al fútbol profesional.