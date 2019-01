Curro Torres: "Vamos con la intención de dar un paso al frente"

Curro Torres ha señalado en la rueda de prensa previa al choque ante el Numancia que su equipo viaja a Soria con la intención de "dar un paso al frente", en un encuentro que considera cargado de "alicientes", por tratarse de otro rival de la zona baja y por la propia situación de necesidad que arrastra el Córdoba CF.

Para visitar a los rojillos, la gran novedad en la lista de convocados es la presencia de Javi Lara, que el técnico blanquiverde ha celebrado. "Está bien que de vez en cuando recuperemos a gente. Nos alegramos por él porque ha sido un proceso más largo de lo normal. Ha entrenado toda la semana, ha ido de menos a más y hoy ha hecho un buen entrenamiento", ha explicado Torres.

El preparador de origen alemán ha lamentado las ausencias por lesión y sanción que arrastra su equipo, aunque entiende que "Cada semana estamos teniendo que recomponer alguna posición y estamos acostumbrados. Tenemos una plantilla amplia y usamos a la gente tratando de sacar el mejor equipo para cada momento".

Sobre el rival, un Numancia metido también en la zona baja, Curro Torres ha explicado que "nos enfrentamos a un equipo que tiene una idea parecida a la nuestra, que quizás no está sacando los resultados que quisiera", por lo que espera "un partido competido" en el que "nos preocupa un poco cómo estará el campo, porque puede estar helado, pero vamos preparados para hacer un buen partido y lo que no hemos hecho en estas dos últimas jornadas, hacerlo allí". Y es que Torres no olvida que "tenemos el aliciente de que no hemos ganado fuera y es una circunstancia que queremos solucionarla".

Centrado en su parcela

Cuestionado por el trajín que en estos días se espera en el mercado invernal, Curro Torres ha preferido centrarse en los partidos. "Nos preocupa lo que seamos capaces de hacer. Tenemos muchos alicientes para afrontar el partido motivados y vamos con la intención de dar un paso al frente, que creo que es necesario. Tenemos que trabajar en la misma dirección, sabiendo que tenemos una segunda vuelta dura y con sufrimiento, pero creo que estamos capacitados para afrontarlo", ha explicado el técnico del Córdoba, que ha insistido en que se centra "en lo deportivo y en sacar el máximo partido a cada momento y en que los chicos estén lo más centrados posible", ya que entiende que el tema de fichajes "no es mi parcela, aunque tengo que estar pendiente y enterado, pero lo mío es lo deportivo, lo que me interesa y lo más importante".

En Soria espera un campo quizás helado que planteará dificultades, algo que puede hacer que en el juego del Córdoba se vean matices. "Trabajamos con una identidad y un modelo de juego que trato de llevar a cabo y mejorar. A veces en los partidos se dan circunstancias que te llevan a hacer otras cosas y hay que adaptarse y estar preparados para lo que nos vayamos a encontrar", ha avisado al respecto Curro Torres.