El Córdoba CF busca ante el Baleares asegurarse una dulce Navidad

El Córdoba CF afronta ante el Atlético Baleares el partido más largo del año. Así definió Iván Ania en la previa al último encuentro del 2023, que llega justo antes de un parón por las fiestas navideñas que puede propiciar que un mal resultado se atragante más de lo deseable para un equipo que, ahora que está en plena racha triunfal, no quiere perder la inercia que tanto le ha costado coger. En Palma de Mallorca, los blanquiverdes buscarán su sexta victoria consecutiva para disparar la ilusión y agarrarse a esa curiosa estadística que dice que todo equipo que ha alcanzado tal marca en Primera Federación ha terminado celebrando el ascenso a Segunda.

Ahora bien, ganar en el Estadio Balear no será tarea sencilla, al menos a priori. Y es que la situación clasificatoria del Atlético Baleares puede llevar a confusión a los aficionados que no conozcan el verdadero momento del conjunto mallorquín. Los balearicos han vivido en la zona de descenso desde el arranque del curso, pues no consiguieron ganar hasta la décima jornada de liga. Pero el cambio en el banquillo y la llegada de Juanma Barrero les ha ido permitiendo mejorar poco a poco hasta el punto de estar ya en disposición de abandonar la zona peligrosa de la tabla.

Tanto es así que la dinámica actual del Atlético Baleares es más propia de un equipo de zona media-alta que de uno que pelea por salvarse. Los mallorquines han ganado sus tres últimos partidos en casa y no conocen la derrota en liga desde que cayeran en la casa del líder, el Castellón, hace ahora casi un mes. Esos datos ya invitan a la prudencia de un Córdoba enrachado pero que no puede olvidar las claves que le han llevado a encadenar victorias con facilidad si no quiere verse de nuevo dando de bruces con la dura realidad.

Y es que además de la buena dinámica de su rival, el conjunto blanquiverde también tendrá que prestar atención a una plantilla del Atlético Baleares con futbolistas de larga trayectoria en la categoría, entre la que sobresale David Rodríguez. El talaverano, una auténtica pesadilla para el CCF, al que le ha hecho ocho dianas en toda su carrera profesional, es la principal amenaza de un plantel en el que hay dos excordobesistas como Armando Shashoua y Xisco Jiménez.

Los de Juanma Barrero, eso sí, tendrán ausencias importantes que condicionarán su alineación, toda vez que tres titulares habituales como David Forniés, Roberto Alarcón y Jaime Sierra se perderán el partido por distintas lesiones.

Tres bajas en el Córdoba CF

El Córdoba, por su parte, no es ajeno a los problemas físicos (Adri Castellano, Toril y Gudelj conforman el parte de bajas) pero mantiene a su plantilla en un estado de forma colectivo que le está permitiendo cubrir las ausencias sin que el nivel del equipo se resienta lo más mínimo.

Después de tumbar al todopoderoso líder Castellón en El Arcángel, al equipo que entrena Iván Ania le toca volver a la realidad de una competición que a los equipos de la zona noble les exige ganar prácticamente cada fin de semana y en cualquier feudo que el calendario ponga por delante. A buen seguro que en el Estadio Balear el planteamiento de partido estará muy alejado de ese tú a tú que se vio ante los castellonenses. La victoria habrá que buscarla ante un rival que cederá la iniciativa buscando el contragolpe.

Con esas ideas claras, el Córdoba viaja a Palma de Mallorca concienciado de que un último esfuerzo antes de pensar en las vacaciones bien merece la pena. Y es que no habría mejor forma de celebrar la Navidad que alcanzando la sexta victoria consecutiva para esperar con la ilusión por las nubes un 2024 esperanzador para el club blanquiverde.