Más problemas para Curro Torres: Aythami y Javi Galán, bajas en Soria

A perro flaco todo son pulgas. Los problemas que el Córdoba CF está teniendo para sumar puntos y aliviar su situación en la tabla se ven agravados semana a semana por las importantes ausencias con las que está teniendo que lidiar su técnico, un Curro Torres que para preparar el duelo ante el Numancia del próximo sábado en Soria (Los Pajaritos, 18:00) ya sabe que tendrá las bajas seguras de Javi Galán y Aythami Artiles.

El central canario fue expulsado ante el Rayo Majadahonda por doble amarilla, por lo que podría haber disputado su último partido como blanquiverde. Porque la UD Las Palmas sigue apretando por su incorporación y el jugador ya ha presionado manifestando abiertamente su deseo de regresar al club en el que se formó y desde el que llegó al Córdoba el pasado mes de enero. Con todo, como ya avanzó el Día, el Córdoba ha puesto precio a su salida y no dejará marchar al zaguero sin una contraprestación económica.

En ese tira y afloja a tres bandas, el último en pronunciarse fue el técnico de los amarillos, un Paco Herrera que no ocultó su deseo de contar con el de Arguineguín. "Si aparecen jugadores que no conozco, prefiero a Aythami porque sé de lo que es capaz. Puede que suscite algún tipo de polémica, pero para mí no hay color: me quedo con la jerarquía de Aythami. No olvidemos que este es su equipo y su casa", comentó al respecto de la posible vuelta del defensa.

Javi Galán, por su parte, es el primero de los ocho apercibidos que tenía el Córdoba en cumplir ciclo, tras ser amonestado ante el Rayo en el tiempo de descuento. Y es que el conjunto blanquiverde tendrá en las próximas semanas que lidiar con esa constante amenaza de ir perdiendo jugadores, pues el apercibimiento de una parte importante de la plantilla se ha concentrado en este tramo de la competición.

De momento, en la lista de futbolistas a una cartulina del castigo federativo figuran Loureiro, Álex Vallejo, Blati Touré, Piovaccari, Álex Quintanilla, José Manuel Fernández y Franck Bambock. Siete hombres que deben jugar con ese condicionante, sabedores del daño que puede sufrir su equipo si varias sanciones se acumulan de cara a un mismo partido.

De las Cuevas regresa

Curro Torres tendrá en Soria al menos un respiro con la vuelta de Miguel De las Cuevas, que cumplió ante el Rayo Majadahonda el partido de sanción impuesto por el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a raíz de su expulsión en Tarragona. El alicantino volverá a una lista de la que, si no media un cambio radical durante la semana, volverá a ausentarse Javi Lara.

El montoreño es el único jugador convaleciente de la plantilla blanquiverde y, aunque su recuperación marcha en proceso, todavía no ha podido entrenar con el grupo, lo que unido al largo periodo de inactividad que acumula le deja con pocas opciones de llegar al duelo de ante el Numancia. Con todo, habrá que ver si Javi Lara es capaz de arrancar la semana este martes trabajando con el resto de sus compañeros.