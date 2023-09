Antonio Fernández Monterrubio: "Estamos contentos porque ha sido un mercado raro y complicado"

El Córdoba CF aprovechó la presentación de Kuki Zalazar para analizar el cierre de mercado por parte del consejero delegado Antonio Fernández Monterrubio. El directivo sevillano se mostró "contento" y reconoció también que subieron "diez puntos" los recursos al primer equipo, a pesar de que no quiso entrar en desvelar los números económicos por "una mera cuestión estratégica".

"Parecía que no iba a acabar el mercado y por fin acabó", bromeó de inicio un Antonio Fernández Monterrubio ya pidió que se les disculpase de inicio por no poder ser "concretos". "Estamos contentos y satisfechos porque ha sido un mercado raro y complicado. El fútbol se mueve en cascada y si hay poco movimiento en Primera y Segunda, sobre todo vimos la liga española, aunque también algunas cosas en el extranjero, ha sido un mercado paradillo y a nosotros nos caen pocas cosas".

"Hemos hablado con multitud de jugadores, no vamos a entrar en nombres y los mejores son los nuestros. Muchos han salido en prensa y otros no. Los que están, estamos contentos y son los nuestros", desveló el consejero delegado por cómo quedó la plantilla del Córdoba CF tras el cierre de mercado. Además, añadió que se marcaron "una hoja de ruta de cuatro puntos y el primero era reducir la plantilla, en la que pasamos de 24 a 21 jugadores. Hemos renovado al 70%, con 11 jugadores nuevos, dos chicos que suben del filial, una renovación y siete que continúan. Hubo dos rescisiones y los demás terminaban contrato".

También comentó que para este curso se quería bajar "la edad media de la plantilla, un objetivo conseguido", al igual que se buscaban "un equipo más físico y alto en algunas posiciones, y ahí ha entrado mayor músculo". "Y desde un punto de vista presupuestario, al tener menos fichas y no voy a entrar en números económicos porque competimos en todo, hemos subido más de 10 puntos nuestros recursos en el primer equipo", señaló el CEO del Córdoba CF.

Tras cumplir con estos cuatro puntos, Fernández Monterrubio explicó que buscaban "jugadores comprometidos y que quisiesen venir. Queríamos verlos comprometidos con el proyecto y no hemos entrado en subastas. Si el jugador quería subastar, su sitio no era Córdoba. No por una cuestión económica, sino conceptual. No confías en el proyecto, vete a otro y sigue tu camino. Esto hace que tengamos jugadores comprometidos, operaciones rápidas porque el chico está convencido y la negociación va rápida".

De nuevo volvió a reiterar que no estaba ligado esto "a una situación económica sino a una conceptual". "Los perfiles que buscábamos los hemos encontrado en el mercado, tenemos buen equipo y hemos mejorado la plantilla. Estimamos que estamos en buen situación para este inicio de temporada porque no solo traemos buenos jugadores si no piezas que encajen", comentó del CEO del Córdoba CF. Además, dijo que "no se trata de tener una buena plantilla, si no un buen equipo. Nosotros estamos contentos, pero el míster nos trasmite que está contento".

Preguntado por el descontento de la afición por este mercado de fichajes, Antonio Fernández Monterrubio comentó que "nosotros respetamos todas las opiniones, pero no es opinión generalizada. Como corriente existe, pero hemos manejado primeras opciones. Sabemos que hay nombres en mercado, con más nombre, pero no quiere decir que ese jugador sea clave. Solo mencionaré a uno que es Fede Vico y espero que no se enfade. Hablamos mucho con Fede, pero tenía multitud de ofertas", afirmó el sevillano. "Hemos manejado opciones que sonaron, pero estamos en Primera RFEF y estamos convencidos de lo que hemos hecho, vamos a ver al final si hemos acertado o no porque en algunos lo mismo nos hemos equivocado", señaló el consejero delegado blanquiverde.

Cuestionado por la partida económica, Monterrubio explicó que quedó "un remanente". "Cuando oigo que no tenemos posibilidades económicas, me sorprende. Ha quedado un remanente y esperemos que no tengamos que utilizarlo y que en enero haya un 100% de acierto, algo que no existe en fútbol y seguro que algo podemos retocar". "Es una cuestión de mercado, de línea de trabajo y no podemos inventar a los jugadores porque en un mercado están los que están y por ello no hemos consumido todos los recursos", expuso.

Sin entrar en datos propios, Monterrubio señaló que no se decían "por muchas razones, la principal estratégica con nuestros rivales". "He dicho que hemos gastado 10 puntos más de recursos y tenemos que gastar más. Nuestro aterrizaje en el fútbol profesional debe ser con más gasto en primera plantilla, aunque esto no garantiza que consigamos objetivos. El mayor presupuesto no te da el primer puesto, pero ayuda. El Córdoba es fuerte como club en algunas cosas y no en otras", reconoció.

Sobre la línea económica, Monterrubio señaló que "en el fútbol profesional se habla de fair play de no más del 70% porque el control de la liga lo prohíbe. Tenemos que estar entorno a un 60% y estamos ahora en el 40 y algo. Trabajamos para eso, pero en una temporada no podemos cambiarlo todo". "Además de gastos directos, hemos hecho gastos en el entorno de la primera plantilla y que tiene influencia en el resultado deportivo. En eso hemos invertido algo de recursos y pensamos seguir haciéndolo", comentó.

"El presupuesto es el mismo, el global. Todas esas reducciones no son verdad, estamos distribuyendo en cómo gastamos el dinero y estamos en recortar dinero en algunas áreas y necesitamos ingresar más", señaló el CEO del Córdoba CF. "Espero que el presupuesto sea mayor que la temporada anterior. Los datos no existen y podemos estar el cuarto, quinto, sexto de este curso y las diferencias no son enormes. Podemos ser cuarto, pero no hay grandes diferencias".

Sobre el límite salarial en la categoría, Monterrubio dijo que "concretamente no nos han notificado, aunque se que en la última comisión delegada se trató. No hay definición concreta en como funciona en Segunda". Eso sí, las diferencias son "enormes, entre cuarto y seis no hay diferencias, pero las hay. A lo mejor del ocho o nueve si hay diferencias".

Por último, Fernández Monterrubio comentó que "el mercado estaba como estaba. Nosotros podíamos esperar analizando todo el mercado y tomar decisiones importantes. Esperar o no esperar en un determinado momento al final del mercado y viendo que no se iba a producir de cerrar nada de mejorar ostensiblemente hicimos los últimos movimientos. Salieron bien y sabiendo que podía haber pasado algo en el ultimo día de mercado".

"No estábamos buscando eso", sobre la incorporación de un jugador diferencial en la recta final del mercado. Teníamos un técnico que jugaba con chicos del filial y buscando el equilibrio decidimos hacer movimientos en mercado, y estamos contentos. No vamos a hacer por eso ni los mejores ni peores de la temporada. Hicimos un buen grupo técnico, táctico y físico y estamos empezando y el equipo esta compitiendo bien. Vamos a ver hasta dónde nos llega todo esto", comentó Fernández Monterrubio.