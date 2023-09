Casas: "El vestuario se rompe y la piña que teníamos ya no era tan piña en la segunda vuelta"

Antonio Casas es uno de los grandes nombres propios del Córdoba en este arranque de competición en el Grupo 2 de Primera Federación. El delantero rambleño, autor de dos goles en el Enrique Roca de Murcia, es el pichichi de la categoría tras marcar tres tantos en las dos citas ligueras disputadas hasta el momento. Además, fue titular y una pieza clave para Iván Ania en este comienzo liguero.

Con la mente puesta ya en el San Fernando, cita que se disputará este domingo en el Iberoamericano, Antonio Casas repasó en El Pelotazo de Canal Sur Radio este gran inicio de competición: "No me puedo quejar. La verdad es que veníamos enchufados y teníamos ganas de empezar este nuevo curso porque la temporada pasada no acabó bien, no acabó con buenas sensaciones y queríamos volver para demostrar que lo del año pasado fue un espejismo".

Para resetear y empezar de cero, Casas, que arrancó de inicio los dos compromisos ligueros ante el Ibiza y el Real Murcia, comentó que hizo un cambio este verano: "He viajado más de la cuenta. Me he quitado más de Córdoba porque me veían por la calle y me preguntaba que qué había pasado, y por lo que se ve me ha ido bien".

También tuvo tiempo para recordar lo sucedido en el curso 22-23, en el que el Córdoba CF arrancó como una moto y se desinfló tras una pésima segunda vuelta: "Creo que esa mitad de temporada, desde que se cerró el mercado de invierno de fichajes hasta el final de temporada, fueron los cuatro o cinco meses peores de mi vida".

Sobre lo sucedido en ese tramo final de ejercicio, Casas reconoció que "al final entras en un bucle negativo y el vestuario se rompe porque hay seis salidas y entran seis nuevas incorporaciones". Además, apuntó que "la piña que teníamos en la primera vuelta ya no era tan piña en la segunda". "Los resultados no salían y fuimos el peor equipo de la segunda vuelta y durante la semana, tanto dentro del club como fuera, vives ese mal momento", expuso el rambleño, ya que "no es lo mismo salir a sacar el perro en play off que con esa mala racha. En ese tiempo, solo me decían Antonio qué ha pasado, corre más...".

Centrado en este curso y en el buen arranque de competición en el que es el pichichi de la categoría, Antonio Casas también fue cuestionado por una nueva renovación en el Córdoba CF, con el que tiene contrato hasta 2025. "Ojalá llamé ya mismo (por Juan Gutiérrez Juanito) y ojalá me dé diez años", comentó el de La Rambla.