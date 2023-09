Iván Ania, ambición y positivismo para cumplir con los objetivos del Córdoba CF

Con el ánimo elevado tras conseguir la primera victoria de la temporada, el Córdoba CF mira ya al San Fernando (Iberoamericano, 19:30). Iván Ania, que repitió el mismo once inicial este pasado sábado en Murcia del que arrancó la competición ante el Ibiza, se centra en el presente y en pensar "en positivo". "Estamos creciendo como equipo e iremos de menos a más", comentó el asturiano tras el arranque liguero en el Grupo 2 de Primera RFEF.

Con una idea clara de juego, Iván Ania comentó en La Jugada de Canal Sur que el equipo sigue "creciendo". "Iremos de menos a más y vamos a necesitar de todos", apuntó el técnico ovetense tras la disputa de las dos primeras jornadas ligueras, en las que repitió el mismo once inicial pese a la derrota de la jornada inaugural ante el Ibiza.

Con ocho jugadores que se mantienen en la plantilla del curso anterior, Iván Ania no quiso entrar en valorar lo sucedido. "La mejor manera de recuperarlos es ni nombrar lo sucedido la temporada pasada. El pensar en recordar nos debilitaría, tenemos que ser ambiciosos y si pensamos en positivo, podemos conseguir llegar a dónde queremos llegar", señaló el técnico ovetense.

"No me gusta recordar cosas, porque no estaba ni me siento autorizado. Toca resetear y empezar de cero. Tienen una capacidad enorme para para dar un nivel alto. Tienen un buen nivel, toca olvidarse lo anterior y si les ha servido para crecer, mejor, y si les debilita, que se olviden de ello. Vamos a centrarnos en el hoy, en reforzar lo positivo e ir a ganar", señaló el preparador del Córdoba CF.

Por otro lado, también reconoció Iván que "nosotros en los entrenamientos somos gestores de grupos". "En un grupo hay veintipico jugadores, unos necesitan zanahorias, otros palo y necesito llegar de la mejor manera al jugador", comentó el ovetense. Además, añadió que "lo más importante no es su conocimiento técnico-táctico, si no su manera de transmitir". "Siempre voy a buscar el mayor rendimiento. Soy exigente, pero muy cercano y me interesa saber si tienen piso y están adaptados", comentó el preparador cordobesista.

Tres grandes nombres propios en la plantilla

También se detuvo en tres nombres propios de la plantilla blanquiverde. "Con Kike (Márquez), le conocía de haberme enfrentado y cuando firmo en el Córdoba CF y estaba en Estados Unidos, le llamo para hablar con él". "Es un jugador muy importante como para tratarlo como uno más. El año pasado lo pasó mal y desde el primer día le vi por la labor de todo. Se convirtió en un capitán y ser responsable de todo lo que sucedía en el equipo y en ser un líder natural. Es un jugador diferencial y nos toca dar en el punto en el que se sienta a gusto y le saque rendimiento, y hasta ahora lo estamos consiguiendo porque se está sintiendo a gusto, querido y valorado por compañeros, y la situación con la grada le dará la vuelta". "Ojalá sea su año. Intentaremos ayudarle en todo lo posible para que sea su año y el de todos", indicó el ovetense.

También no dudó en especificar que sobre Gudelj "los primeros días no sabía a lo que me iba a enfrentar". "Me explicaron las posibilidades y hablé con él primer día. Él quería meterse poco a poco y se metió de frente desde el inicio. Es un ganador nato y un ejemplo de superación. Tiene un gran amor a la profesión y tiene que ser una referencia de querer algo", expuso sobre el central balcánico.

"Si queremos conseguir el objetivo, él (por Gudelj) es una referencia para nosotros. Es un ejemplo para nosotros en Córdoba y para todo el fútbol mundial. Es un jugador muy diferencial y si no le sucedió lo que le pasó, hubiera estado ahora en otra categoría", comentó Ania sobre un defensa balcánico que tiene "un futuro grandísimo y ojalá pueda jugar pronto en el fútbol profesional con el Córdoba CF".

Tampoco se olvidó de José Recio, que "no tiene una lesión importante. Son unas molestias". "Le hicimos una pretemporada especial, que jugase 60 minutos y algún partido algo más para que cogiese ritmo de competición. Ahora ha tenido ese contratiempo pero tiene que ser un jugador muy importante", comentó un Ania. "Para mí está entero futbolísticamente y fútbol tiene, y en cuanto se ponga bien será un jugador importante para nosotros", reconoció sobre un centrocampista de El Palo, al que espera poder tener para el duelo en San Fernando.

Por último, aunque habló de la palabra ascenso -el que no hay que recordarlo diariamente, como dijo Ania-, el objetivo estará "dónde nos lleve nuestra ambición, que nos colocará en la clasificación". "Tenemos buenos pies, talento y calidad y ahora tenemos que sacarle el rendimiento", comentó el preparador ovetense sobre los retos de esta campaña.