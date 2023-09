Juanito: "Tenemos una plantilla compensada porque hay jugadores polivalentes"

Juan Gutiérrez Juanito compareció junto al consejero delegado del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, para poner voz también y tener su cuota de protagonismo a un mercado de fichajes que se cierra "con un grupo unido, joven, con ambición y con ganas de que salgan las cosas bien". "El 100% de los jugadores que están, han querido venir aquí", expuso el director deportivo.

"Antonio (por Fernández Monterrubio) ha explicado perfectamente la situación que nos hemos encontrado" en este mercado de fichajes, indicó un Juanito que aprovechó "oportunidades, en cuanto a celeridad y en otras tuvieron que esperar". "Como dice Antonio, el 100% de los que están, han querido venir aquí. Con alguna dudas, al final vimos que algunos no eran jugadores para venir al Córdoba", apuntó.

Por otro lado, también reconoció que tienen "una plantilla está compensada, a pesar de tener 21 fichas, porque hay jugadores polivalentes y no queríamos hacer un extremo. Salió el nombre de Álvaro Leiva, pero pensamos que tenemos tres extremos de nivel importantes y para que estén enchufados y se tienen que sentir con la sensación de poder jugar en un grupo unido, joven, con ambición y con ganas de que salgan las cosas bien".

Un cierre de mercado, sin opciones "de éxito"

Sobre el cierre del mercado y esa opción que al final no terminó de cuajar, Juanito explicó que "no se intentó. Estamos atentos a cualquier posibilidad y la ficha era sub 23 y el plantearnos un movimiento de sacar un jugador sénior por otro no lo planteamos porque estábamos contentos. Explorábamos las vías de sub 23 para el ataque, donde tenemos a Toril y Casas y era por complementar un poco". "No se produjo porque el mercado no ofrecía una posibilidad de firmar con éxito y había jugadores que no planteaban el perfil que queremos", comentó el gaditano.

También indicó que "hay una reglamentación que existe, pero en nuestro concepto no diferenciamos entre sénior y sub 23. Vienen jugadores que son los mejores para el Córdoba". "Si entendemos que el sub 23 es mejor que Carlos García, que no lo es, hubiéramos hecho otro tipo de movimientos", comentó un Juanito que aclaró que "los sub 23 no nos daban el nivel suficiente y no nos importaba esos recursos porque no ha aparecido nada en mercado para darnos soluciones para el ataque".

Esa última incorporación era "una forma de complementar porque un jugador mayor era un perjuicio por las sensaciones de los roles del equipo y creo que el año pasado cometimos algún error de traer jugadores que trajeran ese cometido", comentó un Juanito sobre los problemas que hubo en el pasado mercado invernal con las incorporaciones realizadas.

"A veces no vemos lo bueno que tenemos aquí"

Sobre la tardanza en los fichajes, Juanito señaló que tenerlos antes "evidentemente ayuda" porque así "antes el técnico lo conoce". Además, aclaró que "el técnico no lo conoce como nosotros, que vemos más partidos que ellos porque están con otros cometidos de análisis y a veces se hacen una idea equivocada de jugadores, que lo ves dos partidos y te crees que es de una manera y hay que verlos más".

También alabó a los jugadores del curso pasado que siguen en el Córdoba CF porque "de esos ocho, siete han tenido propuestas para marchar". "A veces no vemos lo bueno que tenemos aquí y los vimos en el rendir hasta que llegó un problema que fue más mental y de estado de forma", expuso Juanito sobre la permanencia de una base del equipo de la campaña anterior.

Por último, cuestionado por otras entidades de Primera RFEF, Juanito señaló que "algunos equipos tienen una filosofía y nosotros lo primero era el entrenador y luego los fichajes". "Seguimos unas líneas de lo que queríamos para el equipo. El Ibiza y el Castellón tienen jugadores que van determinados a propuesta de juego, pues a lo mejor a nosotros no nos sirven en este modelo de juego". También reconoció que era importante realizar "el menor costo posible", aunque querían ser "los más justos posibles y estamos contentos".