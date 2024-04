Casas, baja confirmada para el Castilla - Córdoba CF

Antonio Casas se perderá la visita del Córdoba CF al Real Madrid Castilla. Por tercera semana consecutiva, el futbolista de La Rambla tendrá que ver desde la grada el desempeño de sus compañeros, debido a esa lesión muscular que le hizo salir de la convocatoria en el momento más inoportuno, cuando se encontraba en plena vena goleadora.

Tal y como confirmó Iván Ania en sala de prensa, el delantero ya se ha entrenado con cierta normalidad en los últimos días pero en el cuerpo técnico no quieren correr riesgos con un regreso prematuro que pueda comprometer su estado físico de cara a las próximas semanas.

"Casas ha entrenado normal, pero hemos decidido que no va a viajar, porque no queremos asumir el riesgo por un partido. No es el momento de forzar a nadie", apuntó Ania, reafirmado en esa idea por la mejoría de Toril y la opción que le ofrece Kike Márquez para jugar como referencia: "Tenemos a Toril en una situación mejor que la semana pasada; también a Kike Márquez, que puede jugar en esa posición".

El preparador blanquiverde, además, se refirió a los jugadores que tiene apercibidos (Albarrán, Carracedo y Toril) y descartó valorar sus minutos de juego en base a esa variable. "Son situaciones de partido y no podemos decirle a un jugador que no meta la pierna. Pensamos en el siguiente partido, nunca más allá", aclaró Ania.

Junto a Casas, se perderá el partido en el Alfredo Di Stéfano Adri Castellano, del que Ania comentó que ya está ejercitándose con el grupo pero que todavía no está preparado para regresar a una lista de convocados.