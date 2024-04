Iván Ania: "El Castilla es el equipo con más talento del grupo"

Iván Ania tiene claro que el Córdoba CF afronta este domingo un partido de suma dificultad. El técnico asturiano no atiende tanto a la clasificación como al talento del Real Madrid Castilla para calibrar el reto que su equipo tiene en Valdebebas ante el que, a su juicio, es "probablemente el equipo con más talento".

Es por eso que el técnico asturiano ha querido aprovechar la semana para concienciar a sus futbolistas de lo que viene y, también, para pasar página de la decepción que supuso empatar en Mérida después de ir ganando 0-2. "Ha sido una semana habitual de trabajo, aunque el primer día es normal la decepción de no sacar los tres puntos, pero el miércoles ya teníamos las pilas cargadas y todos los sentidos puestos en el partido", aseguró Ania.

El ovetense resaltó que "de todo hay que sacar lecturas positivas". "Si analizas cómo fue la jornada, el único que ganó fue el Castellón. Puedes ver el vaso medio lleno o medio vacío. Respecto a Málaga o Ibiza no fue una mala jornada, respecto al Castellón está claro que estamos en peor situación, pero tengo claro que quedan ocho jornadas y que todos vamos a volver a pinchar. Lo que no pensaba es que pudiéramos pinchar en Mérida y más con la situación en la que llegamos al descanso. Ellos nos sorprendieron y con esos dos goles no tuvimos la capacidad de reacción para ganar el partido", comentó con sinceridad.

Con todo, el técnico de los blanquiverdes prefiere pasar página y centrarse en el siguiente reto. "Hay que mirar el futuro con optimismo, jugaremos sabiendo todos los resultados de los rivales directos. Otras veces nos tocó jugar primero y en este sentido a ver cómo son los resultados, pero tenemos que hacer nuestro trabajo y ojalá que los resultados nos puedan acompañar", apuntó.

Más allá de lo que hagan los equipos con los que el Córdoba CF se disputa el ascenso directo, Ania tiene claro que la idea de su equipo es "salir a ganar el partido". "Si los otros resultados nos acompañan, saldremos con una motivación extra para poder dar un golpe en la mesa y tratar de recortar distancias por arriba o separarte de los que vienen por detrás, pero lo principal es ganar nuestro partido", reafirmó.

Cuestionado por la entidad del rival y por lo engañoso de su situación en la clasificación, Iván Ania no tuvo dudas: "El Castilla, más allá de su situación, es posiblemente el equipo con más talento del grupo y me atrevería a decir que de la categoría. Ya lo vimos aquí, estuvieron sometidos y fueron capaces de ganarnos en una transición. No podemos concederles nada, ni dejar que hagan su juego. A medida que pasan los minutos, si cogen confianza, van creciendo y es un rival que está ahí clasificatoriamente, pero habría que analizar el motivo. Es un partido muy difícil y tenemos que darle el máximo rigor y concentración, estar con los sentidos puestos en hacer el partido que nos interesa".

¿Cuál es ese partido que interesaría al Córdoba CF? Ania no dejó lugar a dudas: "Un partido en el que seamos dominadores, que no tengamos pérdidas, porque es una de las situaciones que más nos preocupan de ellos, la transición, porque son capaces de ser precisos a mucha velocidad. Eso es lo más difícil del fútbol y ellos son capaces de filtrar un pase interior perfecto. No debemos tener pérdidas, hacer bien la presión tras pérdida y tener claro que habrá momentos en que puedas dominar y otros en que te tengas que juntar".

Y es que, en su análisis del Castilla, el entrenador del Córdoba CF expuso que el filial madridista es "un rival con muchos recursos en cuanto a manera de jugar, porque puede hacerlo combinando o a la contra, y también puede replegarse, porque se sienten cómodos en bloque bajo". "Es un rival muy complicado, que no está en la situación que todos pensábamos, pero desde dentro el análisis será otro", reiteró.

La ambición, intacta

Sobre la pelea por el primer puesto, y pese al resbalón sufrido en Mérida, Iván Ania tiene claro que su equipo no arroja la toalla en esa pugna. "Somos ambiciosos. Pero no solo nosotros, el Málaga y el Ibiza seguro que también. Está más difícil que hace una semana y el máximo aspirante es el Castellón, pero si miramos atrás y a cómo estábamos... Fuimos capaces de recortar y ahora todos vamos a fallar. Sabemos que ahora se dan resultados que no se dan en otro momento de la temporada y hay que tener tranquilidad de que si fallas no se acaba el mundo. Hay que saber reconducir esa situación", afirmó.