Adri Castellano: "Sé que siendo cordobés y cordobesista, me van a exigir más"

El Córdoba CF gana identidad y cordobesismo con Adri Castellano. El cordobés vivió este lunes su puesta de largo oficial con el club de su tierra al que llega dispuesto a poner el colectivo por encima de lo individual y con la responsabilidad de asumir galones tanto en el campo como en el vestuario. 12 años después de su salida en edad juvenil, Castellano quiere poner su granito de arena para devolver al Córdoba al fútbol profesional y, atendiendo a sus primeras palabras, por voluntad y predisposición no va a quedar.

El defensa blanquiverde, del que Juanito aclaró que llega para desempeñarse tanto de central como de lateral izquierdo, se mostró agradecido por el interés desde hace meses del club en su regreso. "Dar las gracias a Juanito, que en su día fue con el primero que hablé, y después con Antonio. Agradecerles las ganas que pusieron de que formara parte de este proyecto. Me he tirado 12 años fuera de casa y volver aquí con este proyecto es algo ilusionante. Me llena de orgullo poder representar esta camiseta y como ha dicho Antonio, mi compromiso va a ser máximo, más allá de lo que aporte en el campo. Lo más importante es que un vestuario sea sano. Estoy preparado, deseando de coger ritmo de competición y también cuajar la relación con el míster y los compañeros", expresó Adri en sus primeras palabras.

El cordobés sabe que regresar a casa lleva consigo una responsabilidad extra que está dispuesto a asumir sin excusas y con la mejor voluntad. "Yo sabía que al venir aquí, siendo cordobés y cordobesista, me van a exigir más que a otro. Y esa situación, si tienes carácter para aportar eso al grupo, lo vas a aportar. Yo estoy preparado para lo que venga, como si tengo que coger las riendas del vestuario o ser un mandado y uno más. No me asusta para nada, seré el primero en estar al pie del cañón", aseguró.

Sobre su fichaje, cerrado hace meses, Castellano explicó que el no poder recalar en El Arcángel en enero le apenó, viendo la caída del Córdoba desde fuera. "En Navidad se pusieron en contacto conmigo para ver si había la posibilidad de salir. Yo desde un primer momento estaba predispuesto, quería venir y ayudar al club de mi tierra. Ha habido dos ocasiones anteriores en que se han interesado por mí y no se ha dado la situación deportiva porque creía que no era el momento. Ahora sí, se lo comuniqué a la Ponferradina, que estábamos en una situación delicada también, pero que quería salir, aunque sin dejarlos cojos ni colgados. Hasta el último momento estuvimos intentándolo, pero no se pudo dar y seguí trabajando, porque me debía a ellos. Desde la distancia, estuve jodido por no poder venir y ayudar al club. Intentando terminar mi trabajo allí y con la ilusión de volver aquí unos meses después", expuso.

Dispuesto a jugar donde Ania quiera

Sobre esa polivalencia con la que llega, que le puede hacer jugar tanto de lateral como de central, Adri aclaró que está dispuesto a desempeñarse donde Iván Ania lo requiera. "Puedo jugar en las dos posiciones, aunque he jugado más años de lateral. De central es una posición que también me gusta y vengo a aportar, donde haga falta lo haré, como si es de portero. Estaré preparado para que el entrenador me ponga donde quiera, en cualquier posición del campo", indicó.

El cordobés regresa a un club muy cambiado desde que hace 12 años decidió salir con rumbo a la cantera del Real Madrid. Ahora, con el paso del tiempo, valora que el Córdoba CF se encuentra en un buen momento y con un proyecto que le ilusiona: "Desde tan pequeño que empecé y me fui en juveniles, pasaron muchas situaciones y no prestas mucha atención a lo que es el club siendo tan pequeño, estás en tu día a día. Es verdad que estos años he visto muchos cambios en el club, muchos dirigentes y muchas malas decisiones que se han tomado. Apenado por ver el club así, un club tan grande dando bandazos, pero estoy seguro que desde la dirección deportiva hasta Antonio, que lo conozco de mi época en Granada, está en buenas manos y van a hacer un trabajo serio. Van a llevar al club junto a los jugadores y la afición, estando todos en la misma dirección, a los objetivos".