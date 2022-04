Los vendedores del Mercado de la Primavera de Córdoba se defienden: "Este comercio le gusta a todo el mundo"

La Asociación de Comerciantes Ambulantes de Córdoba (Comacor) ha salido al paso de la polémica generada en torno a la ubicación del Mercado de la Primavera en el bulevar del Gran Capitán y después de que gran parte de las asociaciones de comercio de la capital cordobesa hayan pedido su suspensión, mientras que el alcalde, José María Bellido, haya considerado que su instalación ha sido "un error".

El presidente de Comarco, Antonio Torcuato -que ha empezado su intervención ante los medios con un recuerdo hacia la edil de IU fallecida Amparo Pernichi el pasado mes de enero- no ha tenido reparos en mostrar su agradecimiento al Ayuntamiento de Córdoba y en señalar en varias ocasiones que "estamos muy contentos".

Ante las declaraciones del primer edil, ha confesado que "no voy a entrar porque no vivimos de las polémicas, vivimos de nuestro trabajo". "Estamos muy contentos, nos quedamos con el apoyo de la ciudadanía, la hostelería, y de los amigos; la gente está contenta, nos está yendo bien y las ventas no van mal", ha reiterado.

A su juicio, la controvertida ubicación de los 20 expositores desde la semana pasada, ha servido para "dinamizar" esta zona de la capital y ha asegurado que se trata de un tipo de muestra comercial que también se organiza en "las ciudades más importantes de España y de toda Europa. Esto lo entiende todo el mundo; esto anima y dinamiza".

A pesar del anuncio hecho por José María Bellido, de que para próximas convocatorias se buscará una nueva ubicación para la citada muestra, Torcuato ha insistido en que "queremos seguir; cumplimos con todos los requisitos, presentamos este proyecto y gustó".

Ante la controversia surgida, el presidente de Comacor ha señalado que "otra cosas es que nos estén utilizando para chantajear al Ayuntamiento, pero no voy a entrar en esta polémica". "Tenemos nuestros derechos y queremos estar en igualdad de condiciones", ha incicido.

A su juicio, se trata de una muestra que también "es un atractivo turístico para Córdoba, el cordobés está disfrutando de un bulevar con este evento que es atractivo, no es un mercadillo".

Se trata de un argumento que ha expuesto durante toda su intervención, con la que también ha querido dejar claro que "no vivimos de la polémica, sino de echar muchas horas trabajando 12 horas".

Hasta el momento, el alcalde de Córdoba, según ha avanzado, no se ha puesto en contacto con ellos para abordar la polémica, al tiempo que ha asegurado que la intención de Comacor es "seguir con esta iniciativa". "Estos eventos son mimados y valorados en cualquier ciudad por las instituciones porque nos beneficiamos todos; le gusta a todo el mundo".

En su comparecencia, además, ha contado con el apoyo de ediles de Podemos, IU y PSOE Córdoba, aquienes les ha mostrado su interés.

"Lo que queremos es trabajar; somos autónomos y todos los meses lo pagamos porque no se pasa desde el brasero; hay gente que le gusta este tipo de comercio y tiene derecho a que esté", ha reiterado y ha repetido también que "los cordobeses se merecen este comercio en el centro de la ciudad".