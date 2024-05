Los sindicatos insisten en la necesidad de políticas contra el paro femenino y de mayores de 45 años en Córdoba

Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF han valorado la nueva bajada del paro que se ha registrado en Córdoba en abril, lo que significa que la provincia va en "el buen camino", pero insisten en la necesidad de crear políticas contra el desempleo femenino, que supone el 62,26% del total, y el de los mayores de 45 años, el 54,9%.

CCOO

La secretaria de Empleo de CCOO de Córdoba, Ana Belén Acaiña, ha asegurado que "es evidente que estamos en el buen camino y que mes a mes estamos bajando la cifra de desempleados y generando mayor estabilidad en el empleo", pero "queda mucho por hacer".

"Es verdad que las cifras de contratación han aumentado en el último año, pero Córdoba es la segunda provincia de Andalucía después de Almería con menos contratos acumulados en lo que llevamos de año, lo que probablemente significa que se están convirtiendo contratos temporales en indefinidos y fijos-discontinuos, pero no se están generando nuevos puestos de trabajo, que es una cuestión que nos preocupa”, ha apuntado la responsable sindical.

Igualmente, la dependencia de sectores con alta temporalidad, como la agricultura y los servicios, sigue siendo el talón de Aquiles del mercado laboral cordobés. “Somos conscientes del valor de ambos sectores en nuestro sistema productivo y creemos que hay que seguir apostando por ellos, introduciendo mejoras que conduzcan a un desarrollo sostenible y a la generación de mayor valor añadido pero es evidente que tenemos que impulsar la industrialización de la provincia y sectores con mayor estabilidad en el empleo para dar respuesta a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras cordobeses”, ha incidido Acaiña.

En este sentido, la secretaria de Empleo de CCOO ha hecho hincapié en que "si en algo tenemos que insistir es en la necesidad de tomar medidas que corrijan de una vez por todas la exclusión que viven las mujeres en Córdoba. Vemos que las cifras de empleo femenino mejoran cuando están activas campañas importantes en el sector agrario o en el turismo, o lo que es lo mismo, son las principales destinatarias del empleo temporal y esto hay que cambiarlo".

CSIF

CSIF valora el descenso del paro en Córdoba en abril, aunque lamenta que la bajada del número de desempleados sea coyuntural, ya que gran parte de la misma responde a nuevas contrataciones en el sector servicios generadas de cara a las primeras citas de la primavera festiva en la capital.

La presidenta de CSIF Córdoba, María Dolores Navajas, ha señalado que "habrá que ver si esta tendencia positiva continúa en el próximo periodo veraniego, que siempre se caracteriza por una menor actividad y la consiguiente pérdida de empleo en nuestro territorio". "El modelo productivo de Córdoba carece de estabilidad y la bajada del paro conocida hoy es solo temporal y sigue siendo derivada de la estacionalidad y la demanda de nuevos puestos de trabajo exentos de calidad y generados por necesidades en épocas festivas o periodos vacacionales puntuales", ha recalca la dirigente sindical.

La máxima responsable de CSIF a nivel provincial pone también el acento en los desempleados mayores de 45 años, quienes, a pesar de registrar también un descenso el mes pasado, representan casi el 55% de todos los demandantes de un puesto de trabajo en Córdoba, siendo el perfil mayoritariamente femenino. “Estas personas tienen muchas más dificultades para poder reengancharse al mercado laboral, por lo que son necesarias políticas específicas para mejorar la empleabilidad de esta población laboral”, ha defendido Navajas.

En cuanto a sexos, el desempleo femenino en Córdoba sigue siendo superior al masculino. De este modo, el número de paradas se sitúa en 36.873, lo que se traduce en casi dos tercios del total. En este sentido, la central sindical reitera la necesidad de medidas más efectivas que reviertan esta brecha de género en el mercado laboral.

UGT

La secretaria de Empleo de UGT Córdoba, Paqui Haro, ha aseverado que "es el momento de mejorar las condiciones en las que se desenvuelven" los contratos, "avanzando en la protección de las personas trabajadoras y garantizando su derecho a recibir una indemnización por despido adecuada, con carácter disuasorio y resarcitorio, como recoge la Carta Social Europea".

Además, ha señalado que es necesario atender al desempleo estructural, que persiste en valores muy elevados, ya que el paro de larga duración continúa afectando a cuatro de cada diez personas a pesar del dinamismo del mercado de trabajo. "Esta cuestión apunta directamente a la ineficacia de las Políticas Activas de Empleo y, en particular, a la ausencia de Servicios para el Empleo capaces de mejorar la inserción de las personas desempleadas, especialmente aquellos destinados a la orientación profesional", ha apuntado.

Los datos difundidos por el Ministerio de Trabajo llevan a "exigirnos el cambio de modelo productivo demandado desde hace años por este sindicato y que, se entiende, ocupa ahora un momento de idoneidad al amparo del proyecto de la nueva Base Logística del Ejército de Tierra y la capacidad que, en infraestructuras, ofrece nuestra provincia para atraer, de forma muy específica, a las nuevas tecnológicas".

Desde UGT, no obstante, insisten en que "no se entendería este cambio de modelo si, en el mismo, no se impusieran medidas que conduzcan a una inserción en igualdad de las mujeres, acabando definitivamente con ese perfil social que asocia al género femenino a trabajos relacionados con los cuidados o con, exclusivamente, el sector servicios". Desde el sindicato se refieren a "la necesidad de integración, de forma más insistente, de mujeres de más de 25 años, las que más dificultades encuentran para obtener, en igualdad, el trabajo al que aspiran a ocupar".