La sentencia de Cañero abre la puerta a recuperar más nombres de calles

La plaza de Cañero ha vuelto a llamarse esta semana así –con cambio de rótulo incluido– tras casi dos meses en los que el rótulo que había colgado en la misma era el de De los Derechos Humanos. Todo ello después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Córdoba anulara el acuerdo del Pleno de 13 de febrero de 2018 que aprobó la propuesta de la Comisión Municipal de la Memoria Histórica de cambiar el nombre de la plaza de Cañero por el de plaza de los Derechos Humanos.

Y de que el Pleno municipal, la semana pasada, acatara ese fallo judicial con los votos a favor del PP, Cs y Vox y la oposición del PSOE, IU y Podemos, grupos que antes de votar en contra pidieron que la sentencia se recurriera. El fallo judicial se produjo tras un recurso de la familia del rejoneador y de la Asociación Campera y del Rejoneo Antonio Cañero contra el acuerdo plenario.

El equipo de gobierno del PP y Cs ya ha destacado en varias ocasiones su intención de que, como también defendieron con Cañero, la avenida del Flamenco se vuelva a llamar avenida de Vallellano y de que la calle Foro Romano vuelva a denominarse Cruz Conde –estas dos vías también fueron rotuladas hace algo menos de dos meses con esos nuevos nombres en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática–.

No obstante, la sentencia de la plaza de Cañero ha abierto la puerta, según el alcalde de la ciudad, José María Bellido, a que otras dos calles de las denominadas franquistas, que también perdieron su nombre en aquel Pleno de febrero de 2018 –en total fueron 15– vuelvan a recobrar el nombre con el que iniciaron 2019. Se trata de la calle Cronista Rey Díaz –en el barrio de Santa Rosa–, que pasó a denominarse Librero Rogelio Luque; y de la calle José María Pemán –ubicada entre el parque Cruz Conde y el parque de las Avenidas (o Los Picapiedra)–, que ahora se llama Corto Maltés.

Bellido ha insistido en que la eliminación de la calle Cronista Rey Díaz del callejero ya está en los tribunales “y este caso podría resolverse como el de la plaza de Cañero, al igual que también podría ocurrir con la calle José María Pemán; no me extrañaría que esta calle también estuviera en el mismo caso, con lo cual no voy a cerrar la puerta a que sean las cinco calles las afectadas. Y no porque lo diga el gobierno municipal, sino porque lo dice la justicia”. “Hay que prever esa posibilidad a la vista de la resolución judicial sobre la plaza de Cañero, que ha sido tan contundente”, ha señalado.

Esa sentencia insistía en que no se podía aplicar la Ley de Memoria Democrática en ese caso al no considerar el juez probada la implicación de Antonio Cañero en el golpe de Estado de 1936 ni en la posterior represión franquista en Córdoba. Bellido ha recordado también que como en el caso de la plaza de Cañero, rotulada en los pasados años 80 con Herminio Trigo en la Alcaldía bajo las siglas de IU, en el sino porque, el Ayuntamiento rotuló la calle José María Pemán “ya en democracia”. “No es una cuestión de recuperar el nombre de las calles, sino de cumplir con la legalidad y a lo mejor cuando se ha cometido una ilegalidad es ahora con el cambio de esos nombres; esta es una cuestión que se está tratando ya en la asesoría jurídica municipal”, ha apuntado.

En su momento, según ha recordado el alcalde, el PP se opuso al cambio de denominación de calles en cinco casos, comenzando por la plaza de Cañero, nombre recuperado tras la sentencia, pero que el gobierno local del PP y Cs ya había anunciado que iba a recuperar de todas formas, junto con los de Cruz Conde y Vallellano, y ahora tampoco descarta que ocurra lo mismo con los de Cronista Rey Díaz y José María Pemán, por el antecedente judicial “contundente” de Cañero.