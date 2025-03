Ruth Ortiz denuncia ante la Justicia el libro sobre el crimen de José Bretón

Ruth Ortiz, la madre de los pequeños Ruth y José, asesinados por José Bretón, ha acudido a la Justicia para paralizar la distribución del libro El odio, en el que Bretón confiesa el asesinato y habla de los motivos por los que mató a sus hijos. Ortiz ha presentado una denuncia ante la Audiencia Provincial, derivada a la Fiscalía de Córdoba, al considerar que la obra vulnera el derecho a la intimidad y la propia imagen de los menores y su protección como víctimas. Por ahora ha conseguido su finalidad, ya que Anagrama ha suspendido la distribución del volumen hasta consultar con sus servicios jurídicos.

La pasada semana se dio a conocer la próxima publicación de El Odio, de Luisgé Martín, un libro en el que recoge el resultado de correspondencia y conversaciones con José Bretón, condenado a 40 años de cárcel por el asesinato de sus hijos en 2011, en el que el asesino reconoce por primera vez que mató a sus hijos de seis y dos años. Según han adelantado este miércoles Radio Córdoba y El País y ha podido confirmar El Día, ante ese anuncio, la representación legal de Ruth Ortiz remitió un escrito al Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía para paralizar esa publicación, prevista para el día 26. Y el SAVA presentó un escrito a Fiscalía de "solicitud de ayuda, auxilio y amparo" firmado por la propia Ruth Ortiz, en el que considera ilegal la publicación en base a la Ley de Protección Civil del Derecho al Honor, la Intimidad Personal y Familiar y la Propia Imagen, además de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia.

En su denuncia, la abogada de Ortiz expone que ha conocido parte del contenido del libro por los medios de comunicación, algo que “está causando un tremendo dolor y nuevos daños psicológicos en mi mandante”, ya que la madre de los menores “está asistiendo horrorizada a cómo la vida y asesinato de sus dos hijos pequeños está expuesta públicamente en todos los medios de comunicación con detalles, comentarios y expresiones que ni siquiera aparecen en la sentencia, plagado de afirmaciones terribles”.

Estos argumentos han sido expuestos ante la Fiscalía, que este miércoles ha emitido un decreto por el que deriva el caso a la Fiscalía de Barcelona, sede de la editorial, para las posibles acciones legales contra Anagrama por los hechos denunciados. Con el respaldo de ese decreto, la abogada de Ortiz ha reclamado a la editorial que paralice la distribución del libro.

El odio parte de una relación de más de tres años de Luisgé Martín con José Bretón, fundamentalmente por correspondencia, que finaliza con una visita a la cárcel de Herrera de la Mancha (Ciudad Real), donde está interno el asesino. En esas conversaciones, Bretón explica al autor que tras su separación empezó a sentir "mucha angustia" porque pensaba que no iba a volver a ver a sus hijos y porque estos iban a estar con su familia materna, a la que considera "tóxica". "Poco a poco", se fue "convenciendo de que la única salida era acabar con la vida de mi hija Ruth y mi hijo José", aseguró. El libro explica cómo planeó el crimen, que mató a sus hijos tras entrar "en cólera" e incluso que pensaba que no sería condenado al no haber cuerpos de los pequeños.