Las rebajas a las que ya nadie espera

Ya no hay que esperar a la mañana del 7 de enero para irse de rebajas. Su liberalización, allá por 2012, cambió la forma de consumo, a lo que en los últimos años se ha sumado la imparable evolución del comercio electrónico y la continua oferta de descuentos mes a mes.

Tanto, que ya nadie espera –como antes– a que las tiendas o grandes superficies abran sus puertas el día después de Reyes para hacer las compras de invierno a mejor precio. Y es que lo volvió a ocurrir ayer, al igual que hace ahora ocho años. Ya no hay colas en las puertas de las tiendas, salvo raras excepciones, y la mayoría de los consumidores acuden bien para cambiar algún que otro regalo equivocado de sus Majestades de Oriente, o bien para pasar un día no lectivo entre probadores y cajas registradoras intentando encontrar algún artículo que merezca la pena.

Los establecimientos de la capital lucieron una estampa muy alejada de la que era todo un clásico aquellos años en los que la llegada del 7 de enero parecía que se iba a acabar el mundo por intentar adquirir tal o cual prenda. Y es que, la realidad es la que es y muchas tiendas lucían ya desde el día después de Año Nuevo el cartel de rebajas, mientras que grandes cadenas, como la que lidera el gallego Amancio Ortega, las iniciaron el mismo día de Reyes a partir de las 18:00 en su web para delicia de aquellos a los que la impaciencia les gana.

Aún así, todavía quedan algunos –digamos– nostálgicos de aquellos días y no han sucumbido –por el momento– a las compras por internet y ayer decidieron acudir a primera hora a adquirir ese abrigo o ese móvil o, quizá ese par de zapatillas que en temporada no habían podido comprar porque no se ajustaba a su presupuesto y, ahora sí. Según las organizaciones de consumidores, cada cordobés se va a gastar unos 88 euros en este periodo.

Es el pequeño comercio, según cuentan, el gran perdedor de esta liberalización del sector y, por ello, sus previsiones no son del todo halagüeñas. Al menos, es lo que ha puesto de manifiesto a el Día el presidente del Centro Comercial Abierto La Viñuela, Manuel Calvo, quien ha reconocido que las expectativas para este periodo de rebajas –que se extenderá hasta el próximo mes de marzo– “no son muy buenas”. La razón, ha señalado, no es otra que “el 2019 tampoco ha sido un año bueno y porque la gente no confía en las rebajas”. “Ya no hay la explosión que había antes”, ha indicado. Según Calvo, “los nuevos formatos de venta hacen que el pequeño comercio se resienta”. No obstante, ha añadido que los establecimientos de La Viñuela –algo más de 350– ofrecen descuentos de hasta el 70%. A pesar de esas malas expectativas, ha confesado que espera equivocarse y que “vaya todo bien”.

Quien también hace unas malas previsiones es el presidente del Centro Comercial Abierto Centro, Manuel Blasco, para quien el actual modelo de rebajas “es un formato hecho para los grandes”. A su juicio, el periodo de rebajas para el pequeño comercio “se acabará en 15 días”, al tiempo que ha reseñado que muchos establecimientos hacen descuentos del 70% “por desesperación y para sacar los productos”. “Las perspectivas son muy malas y esperamos que sean un 2,5% menos que las rebajas del año pasado”, ha dicho.

Mientras tanto, lo que es bien cierto es que las rebajas de invierno que han comenzado ya no son como las de antes, aunque como todo, para algunos serán buenas y, para otros, malas.