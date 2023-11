La red de aguas de Córdoba entra en la era digital

La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) presentó hace unas semanas su Plan Director de Inversiones para la próxima década, que suma un total de 543,15 millones de euros, un plan que tiene como objetivo modernizar la empresa y garantizar que el agua siga llegando a todos los cordobeses a pesar de la sequía. En esa presentación, tanto el presidente de Emacsa, Jesús Coca, como el alcalde de la ciudad, José María Bellido, pusieron el acento en la importancia que tiene para la ciudad conseguir regenerar hasta 18 hectómetros cúbicos de agua para que sea reutilizable para el riego de parques y jardines o incluso para la agricultura.

Asimismo, insistieron en que Plan Director de Emacsa es ambicioso y va desde la modernización del ciclo del agua hasta los esperados tanques de tormentas o conseguir ese reciclaje o regeneración de agua para uso de la ciudad. . Del presupuesto total, la empresa municipal invertirá 280,5 millones de euros, mientras el resto vendrá de la mano de la colaboración del resto de administraciones y captación de fondos europeos para proyectos de sostenibilidad. Pero, ¿cuáles son las inversiones que contempla ese plan?

161 millones en nuevas redes

"Las redes de abastecimiento son la razón de ser de Emacsa, se trata de las canalizaciones para llevar el agua a las casas", destaca Coca. El presidente insiste en que Emacsa es una de las empresas municipales del sector de España "que en fugas en abastecimiento está cercano a lo que se conoce como merma técnica; es decir, el agua que se pierde por fugas es del 10% cuando la media es del 25%. Somos de las empresas que menos agua pierde en el camino en España, pero eso no significa que no tengamos que invertir en esa línea, porque la mejor forma de ahorrar agua es no perderla", sentencia.

En este apartado, tal y como insiste, se incluyen las nuevas redes generales, estaciones de bombeo de agua residuales (EBAR), estaciones de bombeo de aguas pluviales (EBAP) y depósitos para las nuevas urbanizaciones de la ciudad; las nuevas redes requeridas por los distintos desarrollos urbanísticos; las nuevas infraestructuras para desarrollos urbanísticos; y los sistemas informáticos avanzados de telegestión, control de consumos, búsqueda de fugas y herramientas de soporte para la trasformación digital del ciclo urbano del agua de la ciudad. Las actuaciones suman 161 millones de euros.

60,2 millones en la red de abastecimiento

En este apartado se incluyen proyectos que suman 60,2 millones de euros, tal y como señala Coca. El presidente de Emacsa relata que esos proyectos son la ampliación de infraestructuras de abastecimiento para garantizar el suministro a la zona Sur de Córdoba (Lobatón y Santa Cruz); la arteria de abastecimiento a Santa María de Trassierra desde el nuevo depósito de los Villares; el sistema de abastecimiento a Cerro Muriano desde Córdoba; la rehabilitación de arterias de abastecimiento en zonas como Carlos III, la Fuensanta, Sector Sur...; y la renovación de las redes de abastecimiento pendientes por antigüedad o deterioro.

58 millones para tanques de tormentas

Una de las apuestas más destacadas del Plan Director es la construcción de tanques de tormenta, para los que se ha fijado una inversión de 58 millones de euros. "Vamos a ser pioneros en la instalación de este sistema, porque se trata de una infraestructura que no solo evita que se inunde la ciudad en tiempo de lluvias copiosas, sino que también es fundamental para que Córdoba sea sostenible y para evitar el vertido de agua contaminada en el aliviadero natural de la ciudad, que es río Guadalquivir", sentencia Coca.

Además, Emacsa se ha fijado otro objetivo con este tipo de infraestructuras, la utilización del agua que regenera tras su paso por la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de La Golondrina. Esos 58 millones de euros contemplan el tanque de tormentas del Balcón del Guadalquivir (ya en obras); además de el tanque de tormentas y nuevos sistemas de elevación en la EDAR de la Golondrina. Así como los tanques de tormenta de las EBAR actuales de la Barriada de los Ángeles, Alcolea, Majaneque, Encinarejo, Veredón, Centro Agropecuario, Centro Penitenciario...los de la zona de Cruz de Juárez, la cuenca del Arroyo del Moro y la cuenca del arroyo Pedroche. En este último punto también se llevarán a cabo medidas para evitar inundaciones por crecidas del Guadalquivir.

51,7 millones en las redes de saneamiento

La inversión fijada para las redes de saneamiento son 51,7 millones de euros, tal y como destaca el presidente de Emacsa. Las actuaciones previstas, tal y como refiere, son el desvío de arroyos del Norte de Córdoba; la rehabilitación del colector de Ronda de Tejares y la plaza Colón; la ampliación de la capacidad de los colectores de alcantarillado principales para maximizar la capacidad de depuración; y la rehabilitación de colectores de la red de alcantarillado primaria de Córdoba.

Además de, informa Coca, la renovación del colector de alcantarillado en la Ronda del Marrubial, por prevaricación; la renovación de redes de saneamiento a cielo abierto por deterioro, colapso o antigüedad; la inspección y digitalización de colectores principales de alcantarillado; y las renovaciones de instalaciones de tratamiento en las EDAR y las EBAR.

50 millones para depuración

El dinero destinado a actuaciones que tienen que ver con la depuración de agua asciende a 50 millones de euros. "Aquí se incluye el suministro, instalación e implantación de equipos para minimizar riesgos ambientales y legales en las estaciones depuradoras y las estaciones de bombeo de aguas residuales; la nueva EDAR de La Rinconada, para dar servicio a la Base Logística del Ejército; y la obra de renovación de edificios en la EDAR de LA Golondrina y la actualización de ésta para cumplir la normativa e incrementar su capacidad de depuración", relata.

También en este apartado están incluidas inversiones para "el tanque de tormentas y medidas para evitar inundaciones por crecida del Guadalquivir en el Sector Sur; el tanque de tormentas y mejora de obra en la entrada, tratamientos, sensorización y control de las EDAR de Cerro Muriano y Santa Cruz, por nuevos requerimientos legales; la construcción de la EDAR de Trassierra y Las Jaras".

43,8 millones para la gestión integral

El Plan Director cuenta con 43,8 millones de euros para los llamados sistemas generales de gestión integral. "O se, inversiones para el que es el núcleo central de la calidad del agua potable de esta ciudad, para seguir manteniendo esa calidad, algo para lo que es fundamental mantener a nuestro laboratorio a la vanguardia en España", apunta Coca. Las actuaciones contempladas tienen que ver con su acreditación como laboratorio de calidad y la renovación de su equipamiento según los requerimientos de la normativa, un centro de control unificado para la toma de decisiones en tiempo real y sistemas avanzados de almacenamiento de datos, para la transformación digital del ciclo urbano del agua de la ciudad.

"También tienen que ver con la implantación y desarrollo en Emacsa de una plataforma goespacial GIS, para la gestión del ciclo integral del agua, incluyendo la actualización de los modelos matemáticos necesarios de las redes de abastecimiento y saneamiento; y con la neutralidad energética y la reducción de emisiones; o lo que es lo mismo, la instalación en Emacsa de equipos, tecnologías y mejoras de la gestión de los sietemas energéticos existentes del sistema de abastecimiento y saneamiento", detalla.

43,5 millones para conducciones de agua bruta

43,5 millones de euros son los contemplados para las conducciones de agua bruta. "El agua bruta es la Emacsa traslada desde su lugar de origen, el embalse del Guadalmellato, hasta Córdoba para su posterior tratamiento", explica Coca. "Es muy importante que esta conducción sea eficiente en cuanto al nivel de pérdidas y del traslado del agua", sostiene. "Por eso también es muy importante una de las actuaciones contempladas, la que tiene que ver con la sensorización y control de calidad del agua bruta en captación y hasta su entrada en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP)", añade.

Otras actuaciones contempladas en esta apartado son la segunda fase de la modernización y mejora de la primera conducción de abastecimiento a Córdoba; la fase tercera, que comprende el tramo desde la presa del Guadalmellato y el túnel; la cuarta, que comprende el tramo del túnel; y la quinta, desde el psiquiátrico hasta la ETAP de Villa Azul. También, el bombeo de agua desde el canal del Guadalmellato y la conexión con las conducciones.

39,2 millones para aguas regeneradas

El Plan Director incluye 39,2 millones de euros para actuaciones relacionadas con las aguas regeneradas. "Córdoba va a apostar por las aguas regeneradas para el riego y uso en la ciudad y también para la industria del hidrógeno verde o el riego agrícola", detalla el presidente de Emacsa. Con ese fin, el plan contempla actuaciones para la recuperación de aguas de proceso en la ETAP de Villa Azul; el estudio hidrogeológico para el conocimiento y futuras actuaciones encaminadas al aprovechamiento de los veneros para riego y captaciones de aguas subterráneas; y un sistema general de riego de agua no potable para las zonas verdes de la ciudad. Asimismo, la instalación de sistemas avanzados de telegestión en la red de riego con agua no potable en la ciudad; una red de agua regenerada desde la ETAP de La Golondrina-Anillo Red de agua no potable; y la instalación de infraestructuras para tratamientos de agua regenerada en la EDAR de La Golondrina (fases 2 y 3).

18,2 millones para tratamiento de aguas

Para el tratamiento de aguas, el plan incluye actuaciones que suman 18,2 millones de euros. En este apartado se ubica, tal y como detalla Coca, un nuevo depósito en Cerro Muriano; las renovaciones por antigüedad y obsolescencia de estaciones de instalaciones de tratamiento y bombeo; Y el suministro, instalación e implantación de equipos para minimizar riesgos en las estaciones de tratamiento y de bombeo, así como su adaptación al contexto de sequía.

"También, un nuevo depósito de abastecimiento en la Zona Oriental (en la Barriada de los Ángeles); intervenciones de la mejora de la eficiencia en las estaciones de tratamiento y de bombeo, con la implantación de mejoras técnicas y sensorización y telegestión en los sistemas de tratamiento de agua; y obras de renovación de edificios de la ETAP de Villa Azul, por adaptación a nuevas necesidades y mantenimiento", añade.

13,4 millones para actuaciones en aliviaderos

El Plan Director incluye 13,4 millones de euros para actuaciones relacionadas con los aliviaderos. Coca relata que se incluyen actuaciones como las encaminadas a la sensorización, monitorización y reducción de la contaminación en los puntos de la desbordamiento de la red de saneamiento de Emacsa; un Plan Integral de Gestión de Sistemas de Saneamiento; actuaciones para el cumplimiento del Reglamento del Dominio Público Hidráulico sobre aguas pluviales; y la instrumentación y el control de vertidos en las redes de saneamiento.

4 millones para comunicaciones

Finalmente, el Plan incluye algo más de cuatro millones de euros para comunicaciones. En concreto, tal y como detalla Coca, este dinero se repartirá entre la actualización del sistema de radiocomunicaciones de Emacsa a digital; la instalación del sistema de comunicaciones de fibra óptica en Emacsa; la banda ancha de las instalaciones del ciclo integral del agua; la obra para el nuevo centro de radiocomunicaciones de Emacsa; "y la plataforma de mejora de la comunicación con los usuarios para incrementar el grado de transparencia y comunicación de datos de explotación (plataforma web), plataforma nube y aplicaciones de clientes", informa Coca.