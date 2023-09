El primer tanque de tormentas de Córdoba evitará el vertido de residuos de tres barrios al Guadalquivir

En 24 meses, si se cumple el plazo de ejecución de la obra, Córdoba tendrá su primer tanque de tormentas, una infraestructura de las que hay unos 400 repartidas por toda España, "principalmente en las grandes ciudades", según ha detallado el director de dicha obra, David Ramírez. El alcalde de la ciudad, José María Bellido, ha presidido este miércoles el acto de colocación de la primera piedra de unas actuaciones que se desarrollarán en el Balcón del Guadalquivir, que cuentan con un presupuesto de más de 22 millones de euros y que Emacsa adjudicó a la UTE formada por FCC Construcción y Viguecons Estévez.

Esa primera piedra, en forma de urna, que ha sido enterrada para la posteridad contenía los tres periódicos que se imprimen en la ciudad de la edición del miércoles 13 de septiembre de 2023, sendas estampas de San Rafael y la Virgen de la Fuensanta, unas monedas y un libro con la historia de Emacsa, así como una botella de la propia empresa municipal de aguas.

Pero, ¿qué es un tanque de tormenta o tanque antidesbordamiento?. En dicho acto, el presidente de Emacsa, Jesús Coca, lo ha explicado: "el tanque de tormentas es un aljibe, un recinto con una extensión parecida al estadio de El Arcángel, de 105 por 45 metros más y una profundidad máxima de nueve metros, que se construye para captar todo el exceso de agua que se produzca en momentos de grandes lluvias y que tiene capacidad para almacenar 23.170 metros cúbicos de agua".

Esta infraestructura, tal y como ha explicado, se pondrá en marcha con dos objetivos, el de evitar el vertido de aguas con residuos al Guadalquivir -concretamente las procedentes de los colectores de los barrios de San Lorenzo, Cañero y la zona del Recinto Ferial-, reduciendo así la contaminación del río, y el de evitar los picos de caudal en la estación depuradora (EDAR) de La Golondrina "gracias a esa retención del excedente de aguas pluviales en el tanque".

Además, también se pone en marcha con el objetivo de disminuir la posibilidad de inundaciones en los casos en que la capacidad de escurrido del agua sea menor que el volumen de lluvia. En concreto, con esta infraestructura se solucionará el problema de inundaciones que se dan en la zona sureste y parte del Casco Histórico de la capital cuando se producen fuertes precipitaciones.

Las aguas que por exceso de lluvias lleguen al tanque de tormentas serán posteriormente impulsadas mediante bombas a la EDAR de la Golondrina para su tratamiento y regeneración. Esas aguas se vaciarán en el tanque gracias a unos nuevos colectores de entrada procedentes de San Lorenzo, Cañero y el Recinto Ferial. En caso de que el tanque de tormentas sea rebasado por una cantidad excesiva de agua, las obras prevén un aliviadero de emergencia.

El director de la obra ha comparado esta nueva infraestructura del Balcón del Guadalquivir con los jardines para filtrar lluvia antes de que llegue a las alcantarillas que se han ejecutado en Alemania o la "catedral subterránea propia de una película de ciencia ficción que en Japón protege contra las inundaciones".

Fuentes que funcionarán y más zonas de sombra

"Con la obra del tanque de tormentas vamos a intentar matar dos pájaros de un tiro", ha defendido el alcalde, quien ha adelantado que el sistema de fuentes del Balcón del Guadalquivir por fin "tendrá agua" y que se dotará a la zona de más arboleda, "de zonas de sombra". El regidor ha puntualizado que "la obra también va a cuidar el medio ambiente, va a procurar la sostenibilidad y va a hacerlo con la mayor eficiencia energética y vamos a cuidar también los detalles finales".

El alcalde ha insistido así en que el Balcón del Guadalquivir "es un sitio especial para Córdoba; la obra que aquí se realizó fue emblemática y cambió la fisonomía de la ciudad y queremos aprovechar la actuación del tanque de tormentas para mejorar también el propio Balcón del Guadalquivir". Esas mejoras "tienen que ver", según ha relatado, "con que el sistema que tenemos aquí de fuentes, que es precioso, funcione y lleve agua; porque aunque es una maravilla arquitectónica, hasta ahora su funcionalidad ha sido nula por las filtraciones que tiene".

Además, "vamos a intentar hacer un urbanismo más sostenible, más amable y más fresco cuando terminemos la obra", ha añadido, "dotando a la zona de un mayor número de arbolado, de un mayor número de sombras, evitando ese urbanismo tan árido que nos encontramos en este Balcón del Guadalquivir, que nos hemos encontrado así".

En relación al tanque de tormentas, Bellido ha explicado que "estamos ante una obra de ingeniería innovadora, con las últimas técnicas existentes para este tipo de infraestructuras, y además compleja, que ha necesitado que hayamos tenido que recorrer un camino largo hasta llegar al día de hoy de diseño de este tanque y de los otros que están previstos a lo largo de toda la ciudad".

El regidor ya adelantó que se construirán otros cuatro tanques por toda la ciudad. El siguiente de ellos ya cuenta con la aprobación para su proyecto de redacción y se ubicará junto a la Estación Depuradora de Aguas Residuales de la Golondrina. El tercero, aún en fase de estudio, se ubicará en la zona del colegio Cronista Rey Heredia. Para los otros dos restantes aún se desconoce su ubicación.

"Esta infraestructura nace de un compromiso del gobierno local con la sostenibilidad, con el medio ambiente y con una mejor gestión del agua, evitando que se viertan residuos a la ribera del Guadalquivir y cuidando la calidad de nuestra agua y cuidando nuestro gran río Guadalquivir", ha sentenciado Bellido, quien ha lamentado que una instalación de esas características no se haya ejecutado antes.

"Decía el director de obra que en España hay unas 400 instalaciones de estas características, me alegra que hayamos dado el primer paso para sumarnos a esa tendencia en la gestión del agua, ya muy extendida por España y por el mundo, pero por otra parte no puedo dejar de reclamar que han tenido que pasar demasiados años para que Córdoba empiece a sumarse a este ciclo", ha insistido. "Me hubiera gustado que al acceder a la Alcaldía, hace algo mas de cuatro años, nos hubiéramos encontrado algo avanzada una obra de estas características y no nos encontramos absolutamente nada, cuando hay unas 400 instalaciones de este tipo por toda España", ha añadido.