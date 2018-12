Bomberos, fecha límite el 21 de diciembre

"Lo que más nos ha enfadado es que firmamos un acuerdo dando solución a una serie de problemas y ahora parece que puede quedar en papel mojado. Estaremos atentos y cada vez que se incumpla daremos la batalla, que es lo que nos queda". Es el mensaje que ha lanzado el representante de CTA en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), Fernando Muñoz, durante la concentración de más de una treintena de efectivos en el parque de la avenida de los Custodios.

La concentración se ha producido en protesta ante la posibilidad de que el acuerdo suscrito entre el SEIS y el Ayuntamiento sobre la Oferta de Empleo Público (SEP) de 2018 el pasado mes de octubre no se cumpla por el reparo puesto por la Intervención y que incluye el paso de categoría de 135 efectivos de C2 a C1.

El delegado de Personal, David Luque, se comprometió ayer a que el acuerdo se llevará a cabo el próximo 21 de diciembre. Al respecto, Muñoz ha incidido en que el plazo es esa fecha "y si cumplen, levantaremos el pie del acelerador y si no, tendremos que seguir apretando".

"El acuerdo incluía una serie de mejoras retributivas y del servicio bastante importantes para el colectivo y nuestra sorpresa ha sido que, prácticamente tres semanas después de firmarlo aparece un reparo del servicio de Intervención, que no sabe si se puede hacer la promoción interna del colectivo", ha detallado el dirigente de CTA, quien ha recordado que esta promoción "es una reclamación histórica" del colectivo.

A su juicio, ese cambio de categoría "lo único que haría sería reconocer nuestra capacitación profesional e igualarnos con el resto de colectivos de Andalucía".

En su comparecencia, Muñoz ha recordado la reunión que mantuvieron ayer con David Luque, en la que "nos dijeron que van a incluir las plazas en la Oferta de Plan de Empleo Público tal y como estaba recogido en el acuerdo". "Lo único que reclamamos ayer era que se cumpliera el acuerdo firmado en octubre", ha reiterado.

El dirigente de CTA ha incidido en que esa promoción interna se ha hecho en más de 20 ayuntamientos de España "sin problema", como en Madrid, Marbella (Málaga) o Loja (Granada), donde "la intervención no pone reparos".

Falta de vestuario

Los bomberos han aprovechado la concentración para denunciar también otras carencias del parque. Al respecto, el delegado de CCOO, Juan Carlos Prieto, ha asegurado que las instalaciones están "desmanteladas".

Como ejemplo práctico ha hecho referencia a los problemas de vestuario que tienen y ha asegurado que llevan tres años sin recibir las prendas necesarias. No obstante, ha indicado que "lo único que nos han dado han sido unas camisetas y unos pantalones".

Eso sí, ha advertido de que "si se nos rompe algo, como unos guantes, no tenemos quien lo reponga, no hay nadie que nos lo dé", al tiempo que ha recordado que a un servicio "no se puede ir sin guantes; se incumple la ley de prevención de riesgos laborales".

Para Prieto, el responsable de esta situación es "el jefe del parque, Juan Rubio: que dimita o que haga lo que le de la gana, pero lo tiene que arreglar".

El estado de las instalaciones -el parque tiene más de tres décadas-, ha continuado, "es deprimente y no tienen mantenimiento"

El dirigente de CCOO también ha alertado de que "la falta de estructura también deriva en problemas de formación y los bomberos necesitamos reciclarnos". "No tenemos más prácticas que las que nos inventamos, ni unidad de prevención. Por ejemplo, no conocemos la Ciudad de la Justicia y es un edificio enorme, no sabemos cómo actuar allí", ha lamentado.

Personal insuficiente

El representante de CTA, Fernando Muñoz, también ha alertado de la falta de personal de la que adolece el parque y ha recordado que en los últimos cinco años se han jubilado 40 bomberos, mientras que en la oposición que hay en marcha hay 21 plazas, "con lo que partimos de déficit".

"En el acuerdo también está el compromiso de hacer una bolsa de trabajo y que entren de manera interina tantos bomberos como vacantes ha habido", ha señalado.