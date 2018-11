Los sindicatos piden a la alcaldesa que actúe ante la "dejación de funciones" del jefe de Bomberos

Los sindicatos CCOO y CTA han remitido un escrito a la alcaldesa, Isabel Ambrosio para reclamarle que actúe ante la dejación de funciones de la Jefatura del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) que este mes no ha enviado a la Unidad de Salarios y Nóminas del Ayuntamiento el listado correspondiente a las horas trabajadas en domingo y festivo así como las de nocturnidad que realiza el personal operativo.

Ambos sindicatos recuerdan que esta obligación de comunicar las mencionadas horas se ha venido cumpliendo mes a mes desde que se abonan estos conceptos. Sin embargo, "de manera unilateral y sin avisar a nadie", el Jefe de Bomberos ha decidido dejar de remitir a Salarios este listado, lo que supone a los integrantes del SEIS "una importante reducción de la próxima nómina, unos 300 euros". En este sentido, las organizaciones sindicales apuntan que "igual para el jefe de Bomberos no es mucho dinero pero para las familias que disponen solo de este sueldo para vivir esta reducción supone igual no llegar a fin de mes".

Asimismo, CTA y CCOO recuerdan a la alcaldesa que ésta no es más que "otra dejación de funciones por parte del jefe de Bomberos que se suma a cuando dejó de tramitar la formación externa, o a cuando dejó de tramitar también la adquisición del vestuario del personal".

Por ello, los sindicatos preguntan a Ambrosio "hasta cuándo se va a permitir esta situación y por qué se permite que un funcionario de este Ayuntamiento deje de realizar los cometidos de su puesto y no ocurra nada y no haya ninguna responsabilidad".

Desde el punto de vista sindical, "lo que busca este señor es reventar la situación en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento y está tensando la cuerda a base de restar derechos a los trabajadores como son el derecho a la formación, el derecho al vestuario de trabajo, el derecho a poder ausentarse del trabajo por enfermedad de un familiar o visita médica y, ahora, el de recibir el salario por el trabajo realizado, lo que perjudica gravemente a la plantilla".

Así pues, ambos sindicatos piden a la alcaldesa "que tome cartas en el asunto y ponga solución a esto porque lo que está claro es que los trabajadores del SEIS no tienen que ser los que soporten la falta de entendimiento o los conflictos del jefe de Bomberos con el departamento de Personal". "Y si no es capaz de llevar a cabo sus funciones CCOO y CTA piden que designe a quien se preocupe por sacar adelante el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento y no a boicotearlo como se está haciendo ahora".