La primera semana de 2024 devuelve la lluvia a Córdoba

El año 2024 ha comenzado este lunes de manera oficial. Un 1 de enero, día festivo e invernal, en el que las temperaturas van a oscilar en Córdoba entre los 4 grados de mínima y los 16 de máxima. Una semana esta, la primera del año nuevo, en la que la lluvia, tan necesaria y esperada, va a regresar, siempre que se cumplan las previsiones que ha hecho públicas hasta el momento la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Con el 2023 recién acabado y que ha sido un año bastante seco, por la ausencia generalizada de precipitaciones en el conjunto de la provincia cordobesa, la predicción hecha por la Aemet para esta semana ofrece una visión algo halagüeña, ya que ha avanzado que lloverá, al menos, durante tres días.

No obstante, no será hasta mitad de semana cuando el tiempo empeore en Córdoba, ya que para este martes 2 de enero no se esperan lluvias y el mercurio se moverá entre los 4 grados de mínima y los 16 de máxima.

Unos valores similares al miércoles 3 de enero, aunque en esta jornada hará un poco más de frío puesto que la mínima se quedará en los 3 grados y la máxima se mantendrá en los 16. Es más, en este tercer día del año ya hay previsión de que se registren las que serán las primeras precipitaciones de 2024. No en vano, el día estará encapotado y será a partir del mediodía cuando comience a llover. En este caso, la previsión es que llueva desde las 12:00 y hasta las 00:00; el riesgo es, por el momento, del 75%.

Una lluvia que continuará el jueves 4 de enero, ya que para esta jornada la Aemet eleva hasta el 95% la probabilidad de que llueva hasta el mediodía y del 85% durante el resto del día.

Y llegamos al día de 5 de enero, jornada de la Cabalgata de Reyes Magos de Córdoba, para la que por el momento está previsto que llueva, aunque según la información de la Agencia Estatal de Meteorología también saldrá el sol. Según esta previsión, el riesgo de que se registren precipitaciones es del 90% durante toda la jornada. Además, será un día de mucho frío en Córdoba, puesto que la mínima prevista es de 2 grados, mientras que la mínima llegará a los 14.

Varias jornadas de lluvia, por tanto, en esta primera semana del año que concluirán el día de Reyes, el 6 de enero, jornada en la que las temperaturas se desplomarán, puesto que está previsto que la mínima se quede en 0 grados y la máxima apenas llegue a los 13. Unos valores similares se registrarán el domingo 7 de enero, por lo que el primer fin de semana 2024 será totalmente invernal en Córdoba.