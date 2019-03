Un estudio desvela que la prevención puede reducir el acoso escolar un 90%

La incidencia del acoso escolar se puede reducir en un 90% con un plan eficiente de prevención e intervención a largo plazo que permita además atender a las víctimas que sufren acoso escolar y reeducar a los acosadores.

Esto es lo que refleja el Plan Nacional para la Prevención del Acoso Escolar desarrollado por la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (Aepae), un protocolo preventivo y reactivo, implementado en 50 colegios españoles, que ayuda a controlar los casos de abuso y a minimizar las secuelas psicológicas de las víctimas del bullying.

La lucha contra el acoso escolar es uno de los ejes fundamentales de la campaña educativa de la séptima edición de la Copa Covap, donde los participantes -niños y niñas de 10 y 11 años- reciben charlas sobre esta temática de la mano de un equipo de psicólogos.

Ante el incremento de casos de bullying, de acuerdo con un estudio matemático de la Universidad Politécnica de Valencia que pronostica 400.000 nuevas víctimas de acoso escolar en el periodo 2016-2020, la Copa Covap ha puesto especial énfasis en su séptima edición en las medidas preventivas que se deben aplicar para actuar a tiempo.

Según precisa el presidente de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar, Enrique Pérez-Carrillo, "no existe un descenso del bullying, ya que los datos oficiales solo se basan en las denuncias que llegan a inspección educativa y a la fiscalía de menores, que son los casos más graves, pero no se tienen en cuenta otros en los que los niños que lo sufren no son conscientes porque normalizan la situación o no se atreven a denunciar por temor".

Añade que los protocolos de acoso escolar no se suelen aplicar de forma correcta porque "requieren demasiados requisitos para abrirse, no suelen especificar los tiempos de aplicación de cada una de las fases ni la persona responsable para llevarlos a cabo, dejando en manos del centro escolar la manera de sancionar y reeducar a los acosadores".

Deporte para prevenir el acoso

Además de tomar medidas a tiempo, la Copa Covap y la Aepae subrayan el papel de la práctica deportiva a la hora de ayudar a prevenir el acoso escolar desde una perspectiva individual, mejorando la competencia física de los niños, lo que redundará en un incremento de su autoestima y confianza, y desde un enfoque social, al pertenecer a un grupo de apoyo con un objetivo común.

"Los niños que no forman parte de una comunidad son potencialmente más propensos a sufrir acoso escolar, mientras que en un equipo todos tienen algo que aportar y esto potencia la colaboración y la hermandad entre sus integrantes", agrega Pérez-Carrillo.

Mientras, la responsable del Proyecto de la Copa Covap, Manuela Pozuelo, ha apuntado que "uno de los objetivos de la Copa Covap es promover medidas para prevenir este tipo de situaciones y lograr que los niños sean conscientes de la gravedad del acoso escolar y las consecuencias físicas y psicológicas que tiene para las víctimas que sufren bullying".

"Por eso estamos convencidos de la necesidad de desarrollar acciones que consigan mejorar la autoestima y la confianza de los más pequeños a través de charlas paralelas al desarrollo deportivo que imparte una psicóloga profesional en el marco de la campaña educativa", ha añadido.