Un 30% de alumnos en Primaria y un 20% en Secundaria sufren acoso escolar

El 30 de los alumnos de Primaria y el 20% de los de Secundaria sufren acoso escolar. El acoso escolar está en el 60% de los escolares y el 80% de los profesores consideran que no cuentan con los recursos para abordarlo. Estos datos los dio ayer a conocer el presidente de la asociación No al Acoso Escolar (NACE), Javier Pérez, durante la presentación en sociedad del proyecto Córdoba Suma. Se trata de una iniciativa impulsada por dicha asociación junto a Autismo Córdoba y a la Fundación Cajasur con el objetivo de "tejer una red de prevención e intervención inmediata, formada básicamente por las asociaciones, organizaciones y entidades de la ciudad de Córdoba, contra el acoso escolar". Pérez dio más datos sobre "esta lacra oculta que por más que se intente negar por parte de algunas administraciones o centros educativos existe". El presidente de NACE detalló que el acoso escolar afecta al 60% de niños con autismo, a la mitad de los escolares con altas capacidades y al 90% del alumnado con Asperger".

"Córdoba Suma nace con el objetivo de conseguir la protección de todos los niños cordobeses, especialmente de aquellos que son diana por presentar alguna diferencia; en realidad, el problema no es ser diferente, sino ser tratado de forma diferente a los demás. En Córdoba Suma estamos "convencidos de que el acoso tiene solución, pero esa solución pasa por la implicación y unión de todos", sentenció Pérez.

Alejandro, de 12 años, detalla cómo llegó a querer morirse durante cinco años de maltrato

Alejandro, de 12 años, es un ejemplo de que lo que es sufrir el acoso escolar y de que ese grave problema tiene solución. El niño, que ahora cursa primero de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), contó durante la presentación de Córdoba Suma que empezó a padecerlo prácticamente en primer curso de Primaria. "Recibía palizas casi a diario. Me preguntaba por qué me lo hacían y nunca llegué a saber por qué", insistió el niño. "En la escuela no me ayudaba nadie; y esperaba que en esos momentos el director, el jefe de estudios o algún profesor que otro me hubiera ayudado, porque tenía ganas de morirme, de no existir, sentía mucho miedo y rabia y muchísimo dolor, con muchísimo sentimiento de impotencia y muchísimo de culpa, porque llegas a pensar que te están maltratando porque me veían diferente, porque no tenía los mismos gustos que ellos no respetaban mi forma de ser", sentenció Alejandro. Mientras que su madre, Toñi, detalló tras la conclusión de la presentación que incluso llegó a tener que llevar a su hijo a Urgencias por ese maltrato que sufría en clase, "un calvario que tuvimos que soportar durante cinco años hasta que pude matricularlo en otro centro público porque la inspección me amenazaba con que si no lo llevaba a clase me lo podían quitar los Servicios Sociales". Toñi está convencida, por su experiencia, de que los protocolos de la Administración contra el maltrato "son una vergüenza".

"Córdoba Suma nace para que no haya más casos como el de Alejandro en Córdoba", apuntó el presidente de NACE. Córdoba Suma ya ha conseguido la adhesión al proyecto a todos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de la ciudad, de sindicatos y de una treintena de colectivos y tanto Javier Pérez como el presidente de Autismo Córdoba, Miguel Ángel López, insistieron en que esperan que la Junta de Andalucía también se sume a la iniciativa. Una iniciativa con la que la Fundación Cajasur, NACE y Autismo Córdoba se han propuesto "sumar recursos y apoyos para crear un clima de protección total de nuestros menores", promoviendo "conciencia, formación y experiencia para conseguir niños felices en escuelas felices", restando "dolor y sufrimiento escolar" y multiplicando "los resultados", para así acercarse "cada vez más al final del acoso escolar", dividiendo "a quienes maltratan", para neutralizar el acoso.