El PP exige a Pedro García que dé explicaciones sobre la parálisis en Urbanismo

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido, solicitará de manera urgente la comparecencia en Pleno del responsable de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Pedro García, tras conocer la denuncia conjunta de cinco colegios profesionales de la ciudad en la que alertan de una "situación insostenible, que está provocando un clima de crispación y desesperación entre los profesionales" que representan.

Bellido sostiene que "los responsables del gobierno que encabeza la alcaldesa, Isabel Ambrosio, han de dar la cara ya y explicar qué pasa en la Gerencia para que, como denuncia la mesa de trabajo constituida por los Colegios Profesionales de Arquitectos, Arquitectos Técnicos, Ingenieros Industriales, Ingenieros Técnicos Industriales y Abogados de Córdoba, se tarden un año y medio en conceder licencias, con lo que ello supone de pérdidas de oportunidades y huída de inversión que no soportan esa espera".

"Es lamentable el colapso en la gestión urbanística en la ciudad y la absoluta falta de interés por poner solución a una realidad que pesa como una losa para la actividad económica en la ciudad, lo que ha provocado que por vez primera se formule una denuncia conjunta por parte de cinco colegios profesionales de la ciudad contra la Gerencia de Urbanismo", recalca.

El portavoz popular apunta que es lógico que los colegios profesionales alerten de que la situación en la concesión de licencias y procedimientos en el Ayuntamiento "“ha tocado techo" pues como dicen "no es de recibo" que el periodo necesario para alcanzar este fin esté entre los 12 y 18 meses, sobre todo porque "nos enfrentamos a un gobierno municipal que se mueve entre la desidia y la irresponsabilidad" en esta asunto pues no han sido o no han querido solucionar este grave problema.

Bellido quiere, por lo tanto, que los responsables del gobierno municipal expliquen qué ha pasado con la ordenanza para agilizar licencias que iba a solventar el problema, "si está en marcha, piensan presentarla o ha sido un engaño más a la ciudad".

"El colapso y la situación insostenible en la Gerencia de Urbanismo se explican perfectamente con ejemplos como el de la obra de la Biblioteca Pública del Estado, donde el propio ministro socialista de Cultura, José Guirao, pidió que se agilizarán los trámites, o la ausencia de licencia para las siguientes fases de mejora del Palacio de Congresos de la calle Torrijos, abierto sólo parcialmente", expone.

Ante esta situación, apunta Bellido, "sólo cabe un cambio en la dirección política de la gestión del urbanismo, pues se ha demostrado el fracaso de Ambrosio y García, en el que prime el interés general de la ciudad, impulsando actuaciones que agilicen trámites que permitan desarrollar proyectos y captar inversiones que hoy Córdoba está perdiendo por culpa del actual equipo de gobierno".