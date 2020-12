Periko Ortega lleva a domicilio la experiencia de ReComiendo

El chef cordobés Periko Ortega le ha dado otra vuelta de tuerca a la experiencia gastronómica que supone su restaurante ReComiendo y ha lanzado la estrategia Tú tienes el power, con la que pretende llevar sus platos a domicilio a las casas de los cordobeses.

Según ha explicado el propio Ortega, que gestiona también Matraca Bistró, a quien lo solicite le llegarán a casa cuatro cajas con los ingredientes para elaborar las recetas propuestas, cada una con un vino exclusivo, además de una botella de "diseño icónico" de aceite de oliva virgen extra.

"Nuestra sociedad lleva meses sufriendo la pandemia con el consiguiente varapalo económico. Cruel para una gran mayoría, despiadado con el sector de la hostelería concretamente. Sin embargo, no me cabe la menor duda que lo que más echamos de menos mis compañeros y yo es el tú a tú, hacer que cada persona que entra en mi casa se sienta como en la suya. En definitiva transmitir nuestro particular amor por la cocina", ha explicado el cocinero.

Para ello, ha lanzado la experiencia ReComiendo Power en casa, de forma que quien lo pida pueda "compartir contigo mis recetas, mis ingredientes, que pruebes algunos de mis vinos y aceites favoritos", ha apuntado el chef.