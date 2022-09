La oposición asegura que no va a permitir que se lleve a cabo la comparecencia del alcalde de Córdoba en el Pleno

Los cuatro grupos municipales de oposición están de acuerdo. Van a intentar impedir que se celebre la comparecencia del alcalde de Córdoba, José María Bellido, en el Pleno ordinario de este 22 de septiembre para hablar sobre la Junta de Gobierno Local. El PSOE, Podemos, IU y Vox consideran que la comparecencia no se ajusta a la legalidad y que no se puede llevar a cabo este jueves y a ello se suma el concejal no adscrito David Dorado, que asegura que el debate debe centrarse en el caso Infraestructuras.

Dorado ha afirmado que se trata de una "cortina de humo" para "no hablar de lo importante" y ha pedido al alcalde "que no tenga miedo" a debatir.

La portavoz de Podemos en el Ayuntamiento, Cristina Pedrajas, considera que se trata de una "maniobra que ha intentado hacer el alcalde, José María Bellido, para tapar el debate", que en un principio pidió el PSOE para hablar del caso Infraestructuras. Pedrajas ha asegurado que "el reglamento reza que no puede traer un debate directamente, se puede traer la propuesta y votarla", ha recordado.

Para la oposición, el secretario del Pleno, Valeriano Lavela, "intenta justificar que es correcto y no nos convence para nada, no hay por donde cogerlo, no está en norma y está clarísimo y no vamos a permitir que nos impongan hoy este debate" porque "él interpreta el reglamento de otra manera y echa mano de otros artículos que no tienen que ver" pues "el reglamento dice que el debate debe ser en un Pleno extraordinario".

El portavoz de el PSOE, José Antonio Romero, ha afirmado que el alcalde "tiene miedo" y ha expresado que van a volver a pedir la retirada del punto en el orden del día.

La portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha expresado que se trata de un Pleno "especialmente triste" por centrarse en un debate sobre "corrupción, falta de transparencia, despilfarro y mal uso del dinero público", y, para la concejala, se da otra circunstancia añadida: "el uso rastrero del Pleno por parte del cogobierno municipal de PP y Cs, de forma no legal, para distraer la atención sobre el verdadero debate", el caso Infraestructuras. Para Badanelli, "han conseguido su objetivo que es desviar la atención, aunque el asunto es tan grave que es imposible pasarlo por alto". El alcalde, a su juicio, "pretende usurpar y eliminar el derecho y facultad de los concejales" de oposición para preparar el debate y decidir si se aprueba esa comparecencia.

Sobre el apoyo de Vox al cogobierno municipal de PP y Cs tras la salida de David Dorado de Ciudadanos, Badanelli ha asegurado que "estaremos de su lado" si el cogobierno "trae cosas buenas para la ciudad", aunque ha afirmado que "empieza un proceso de negociación" acerca de la bajada de impuestos y el presupuesto municipal, para el que necesitarán el apoyo de Vox para sacarlos adelante.

Para el portavoz de IU, Pedro García, la intención del alcalde es la de "tapar" la presunta corrupción en el área de Infraestructuras del Ayuntamiento, saltándose la "literalidad" del reglamento del Pleno gracias al aval "del concejal número diez del PP", en referencia al secretario Valeriano Lavela.

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Isabel Albás, ha aseverado que "debemos respetar las decisiones de la Justicia" y que "desde el punto de vista político no se deben hacer juicios paralelos, lo que hay que hacer es esperar a que se resuelven". Para Albás, este primer Pleno del curso políticos será "diferente" tras la huida de David Dorado de su grupo político al grupo de no adscritos. Isabel Albás considera que "tenía que haber dejado el acta" de concejal pues las personas "votan a un proyecto". En este sentido, la concejala espera "que las actuaciones que lleve a cabo David Dorado sean en beneficio de Córdoba y los cordobeses".