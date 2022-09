El secretario del Pleno asegura que la comparecencia del alcalde es legal y el PSOE insiste en que no se celebre

El secretario del Pleno en el Ayuntamiento de Córdoba, Valeriano Lavela, ha emitido un informe que avala la legalidad de la petición de comparecencia del alcalde, José María Bellido, para este próximo 22 de septiembre para hablar sobre la gestión de la Junta de Gobierno Local y ha asegurado que "se adecúa a la normativa vigente", todo ello una vez que el PSOE asegurase que se salía de la legalidad y volviese a insistir en que no se celebre este jueves por ser "completamente ilegal".

Así las cosas, el informe del secretario del Pleno estima que la inclusión de este debate en el orden del día del Pleno ordinario "se adecua a la normativa vigente, no existiendo ningún precepto en la normativa básica y reglamentaria del régimen de sesiones de las Entidades Locales correspondiente a los municipios de gran población, ni en el vigente Reglamento Orgánico municipal, que impida o prohíba al alcalde presidente la inclusión en la parte de control y fiscalización del orden del día de una sesión plenaria ordinaria de un asunto relativo a una propuesta suscrita por la propia Presidencia de la Corporación municipal para la celebración de un debate sobre la gestión de la Junta de Gobierno Local, como así, efectivamente figura incluido dicho asunto en la parte de control y fiscalización del orden del día del Pleno ordinario, cuya celebración está prevista para el próximo día 22 de septiembre".

Dicha propuesta suscrita por la Alcaldía, continua el informe del secretario, "tiene, por tanto, idéntica e igual validez legal que si se hubiese optado por usarse la fórmula de control y fiscalización por el Pleno sobre el debate de la gestión de la Junta de Gobierno Local tanto si se hubiese convocado un Pleno extraordinario, a iniciativa de la propia Alcaldía bien como si se hubiese hecho a iniciativa de una cuarta parte del número legal de miembros de la Corporación".

En este sentido, la concejala del PSOE Carmen González ha explicado este miércoles que el Pleno debe, primero, acordar la celebración de ese debate y, una vez se apruebe, se celebra en otro momento. Por todo ello, el Grupo Municipal socialista insistirá en pedir que no se lleve a cabo pues, más allá del debate sobre su legalidad, consideran que "no se trata de un arrebato de transparencia" sino de una maniobra y "un invento" del alcalde para "tapar" que tiene que comparecer para dar explicaciones sobre el caso Infraestructuras.

"El alcalde no rectifica y sigue en su empeño de mantener el debate sobre la Junta de Gobierno Local y no vamos a consentir este atropello a la legalidad, no está permitido y no puede hacerlo", ha insistido la concejala. Además, ha expresado que esta comparecencia "no tiene sentido ninguno, qué valor puede tener que nos pongamos a debatir sobre lo ya aprobado", se ha preguntado.

La concejala ha insistido en que se retire ese punto del orden del día del Pleno ordinario y ha afirmado que "no vamos a descansar hasta que el alcalde vaya al salón de plenos a dar las explicaciones que tiene que dar. Ya ha demostrado que no quiere hablar, no ha habido forma de conseguir que dé explicaciones" sobre los contratos menores del caso Infraestructuras.