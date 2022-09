El PSOE asegura que el alcalde de Córdoba "se salta la legalidad" con su comparecencia en el Pleno para hablar de gestión

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, José Antonio Romero, ha denunciado este martes, 20 de septiembre, que el alcalde, José María Bellido, "manipula, incumple y se salta la legalidad" del reglamento del Pleno tras haber "sacado un punto en el orden del día" para hablar de la gestión del cogobierno de PP y Cs y de la Junta de Gobierno Local este jueves. Esta comparecencia se suma a la ya solicitada por el PSOE para hablar del caso Infraestructuras, que debía llevarse a cabo antes de este 22 de septiembre.

"No sé si vamos a tener que venir con un abogado o con un notario", ha expresado el edil, que afirma que, según el Artículo 93 del reglamento del Pleno, "hay que acordar ese punto en el orden del día y ellos directamente lo imponen" y critica que sea "sin tiempo limitado para el alcalde, sin especificar de qué periodo a qué periodo de la Junta de Gobierno Local" va a hablar y teniendo otros recursos para hacerlo, como sus redes sociales o ruedas de prensa.

Para Romero, el alcalde "cree que -el Ayuntamiento- es un chiringuito de él y no lo vamos a permitir" y se ha adelantado a la comparecencia de Bellido asegurando que hablará "30 minutos de Juanma Moreno y la Junta, 30 más para hablar mal de Pedro Sánchez y la otra media hora para contar sus proyectos y avanzar su programa electoral sin haber cumplido el de este mandato" por lo que le ha pedido que, entonces, "ponga en marcha un debate sobre el estado de la ciudad y si quiere hablar, hablamos".

"Qué miedo tiene el alcalde a escuchar a los grupos políticos y al señor David Dorado, qué esconde, por qué no nos cuenta la verdad", se ha preguntado el edil sobre la comparecencia que ha pedido el PSOE sobre el caso Infraestructuras, que en un principio se había anunciado que se llevaría a cabo en un Pleno extraordinario diferente al de este 22 de septiembre.

Para José Antonio Romero, el alcalde "no quiere asumir que su gestión ha fracasado y que en mayo de 2023 no volverá a ser alcalde de esta ciudad" y asegura que el caso Infraestructuras "no ha terminado aquí, tendremos noticias en breve por parte del juez, el alcalde no va a esconder la verdad, si tiene miedo que lo diga pero que no coarte el derecho a la fiscalización de los grupos municipales", ha pedido y se ha preguntado "qué ha pasado con ese dinero de las facturas de los contratos menores, qué va a pesar con el futuro del área de Infraestructuras". Desde el PSOE afirman que "no vamos a parar hasta que -el alcalde- retire ese punto en el orden del día".