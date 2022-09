El alcalde de Córdoba comparecerá en el Pleno del jueves para hablar de la gestión de la junta de gobierno local

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, analizará la gestión del gobierno local en el próximo Pleno del Ayuntamiento, este jueves 22 de septiembre. Ha sido el delegado de Presidencia y Seguridad, Miguel Ángel Torrico, quien ha hecho el anuncio tras la celebración de la junta de gobierno local de este lunes, 19 de septiembre.

Esta comparecencia llega tras la petición realizada desde el PSOE para que Bellido diera cuenta en un Pleno extraordinario de cómo se encuentra el pacto de gobierno entre el PP y Ciudadanos, aunque finalmente será en este primer Pleno ordinario tras las vacaciones de verano donde comparezca el alcalde y no en uno diferente, como se había propuesto el pasado julio.

Según ha indicado Torrico, la comparecencia, que fue pedida por el propio alcalde, servirá para "poner en valor" el trabajo del cogobierno municipal tras los acontecimientos del caso Infraestructuras y para dar a conocer que la labor "no ha parado ni se ha obstruido en este tiempo, porque son muchísimas las cuestiones de ciudad que estamos haciendo", ha indicado.

Esta comparecencia, sin embargo, se sumaría a la ya solicitada por el PSOE para hablar del citado caso, que está en manos de la Justicia. Este mismo lunes los concejales socialistas criticaban "las graves consecuencias que está teniendo en la ciudad la paralización y el nefasto funcionamiento de esta área".

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, José Antonio Romero, ha pedido que el alcalde "dé explicaciones y nos cuente la verdad. No queremos que se convierta en un discurso para hablar de sus logros, que no existen, de autobombo, de lo que va a hacer y nunca hará en los pocos meses que le quedan de mandato”.

Los socialistas insisten en que el alcalde va a comparecer "muy tarde y obligado por el PSOE" y quieren que el jueves "no se esconda y explique el caso, que cuente la verdad porque hasta ahora ha estado escondido, culpando a David Dorado, a Ciudadanos o a los técnicos”. También quieren que Bellido "pida perdón" a los cordobeses "por la imagen que está dando, que demuestre que va a acabar con esta situación".

“Llevamos tiempo alertando de los informes del titular de apoyo a la Junta de Gobierno Local en los que denuncia abuso del fraccionamiento de contratos. No es sólo lo que está en los juzgados, sino que sigue ocurriendo a día de hoy”, destacaba Romero.

Así queda David Dorado en el Pleno

En la junta de portavoces celebrada este lunes también se ha dado a conocer, por parte de un informe del secretario general del Pleno, la situación del concejal no adscrito David Dorado. El informe desmenuza la participación que tendrá este concejal en el Pleno, tras haber dejado el Grupo Municipal de Ciudadanos, en comisiones especiales y permanentes con un voto.

Según el pacto antitransfuguismo, su cambio "no puede suponer una mejora de su situación económica", ni en cuanto a los medios materiales que el Consistorio pone a disposición de los ediles, por lo que no tiene derecho a espacios propios en Capitulares, ni asignación económica o de personal, y su participación en los plenos se reducirá a un tercio del tiempo al que tienen derecho los grupos políticos y podrá presentar mociones, siempre que el resto de grupos políticos no agoten el total, que son ocho. Sí tendrá derecho a presentar tantos ruegos y preguntas como quiera. Su sitio en el Salón de Plenos estará ubicado en la bancada de la izquierda.