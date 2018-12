La Gerencia concede la licencia a la reforma del Palacio Episcopal

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ha firmado mediante resolución la licencia para la reforma del Palacio Episcopal. El permiso llega tres años después de que el Obispado iniciara los trámites y después de múltiples problemas y enfrentamientos entre la Gerencia y el Cabildo.

Uno de esos conflictos se ha situado en el traslado de las taquillas desde el Patio de los Naranjos al Palacio Episcopal, donde se pretende instalar un centro de interpretación de la Mezquita-Catedral. Urbanismo se oponía a ese traslado que sí se había pactado entre la Junta de Andalucía y el Obispado. De hecho, la resolución de la licencia de obra recoge expresamente que no se podrán vender entradas al monumento desde el centro de interpretación, según ha apuntado el gerente de la GMU, Emilio García. El proyecto, no obstante, no recogía expresamente esta posibilidad pero la Gerencia ha querido adelantarse a las acontecimientos en esta autorización.

La reforma impulsada desde el Obispado tiene como objetivo recuperar el Museo Diocesano y contar con unn centro de interpretación de la Mezquita-Catedral y el Palacio Episcopal. En la parte alta se instalará la zona audiovisual del centro de interpretación, según el proyecto, que también plantea que la torre sea visitable hasta y un mirador en la cubierta que da a la calle Torrijos.