El siguiente paso de la revolución tecnológica en la industria

No obstante, ha señalado que el mundo industrial "está en continuo crecimiento " y hay varios tipos -de compañías- en las que se están desarrollando estos procesos, como las de carácter agroalimentario, las de climatización y del sector del frío hasta las que trabajan en el área de la aeronáutica.

Robots colaborativos, inteligencia artificial, de negocio, tecnología de ciberseguridad para controlar los anchos de banda, el mantenimiento predictivo -para evitar paradas no programadas en la industria- o la realidad aumentada serán alguno de los temas que se aborden y den a conocer en la jornada.

La industria 4.0, o la fábrica inteligente, como muchos expertos consideran, será el principal tema de debate de la jornada , que bajo el título On Industry-I Encuentro Profesional de la Industria 4.0, tendrá lugar el próximo 14 de febrero en el Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO).

Nuevo yacimiento de empleo

Ante el temor de que la llegada y aplicación de la tecnología en el sector industrial conlleve la pérdida de trabajos, los responsables de la organización de la jornada On Industry-I Encuentro Profesional de la Industria 4.0 han considerado que lo único que va a cambiar es el tipo de empleo. Al respecto, el gerente de IRC Automatización, Francisco Adame, ha destacado que lo que "está cambiado es el empleo" y ha reiterado que "la intención de la digitalización no es destruir" puestos de trabajo, sino que los empleados "hagan las cosas más productivas". En esa misma línea, el vicerrector de Infraestructuras y Sostenibilidad de la Universidad de Córdoba, Antonio Cubero, ha hecho referencia a los últimos estudios que señalan que en el plazo de dos décadas el 75% de los trabajos actuales no existirán, sino que se serán otros. "Habrá una renovación de los puestos de trabajo por la evolución de la tecnología", ha indicado.