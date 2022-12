¿La implantación de zonas de bajas emisiones en Córdoba supondrá más restricciones para el tráfico?

La implantación en Córdoba de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), o lo que es lo mismo, la restricción de la circulación de los coches más contaminantes en una zona delimitada de la ciudad debe ser una realidad en 2023 para poder cumplir con la exigencia de la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Sin embargo, en la práctica parece que no se podrá poner en marcha antes del verano del año que viene. Pero, ¿esta implantación supondrá más restricciones para el tráfico de las que ya existen?. Según el edil de Movilidad, Miguel Ángel Torrico, no. ¿Y por qué no? Pues, "porque coincidirán con las zonas Acire", que ya están en marcha en la ciudad. En Córdoba, la zona Acire incluye buena parte del Casco Histórico de la ciudad.

"Vamos a implantar, porque no nos queda más remedio, la Zona de Bajas Emisiones en la ciudad de Córdoba; nuestro objetivo es molestar lo menos posible a los cordobeses y nosotros tenemos la suerte de que ya contamos con una restricción de vehículos muy importante en las zonas Acire. De 156.646 turismos, camiones y furgonetas que hay censados en la ciudad, solo 14.490 tienen autorización para circular por zonas Acire; es decir, el 92,5% de los vehículos de Córdoba hoy no pueden circular esas zonas, solo está permitido al 7,5%", ha sentenciado Torrico. El teniente de alcalde de Movilidad ha incidido en que eso supone "que el impacto de la Zona de Bajas Emisiones en los ciudadanos cordobeses va a ser mínimo o nulo".

Torrico ha añadido que "esta misma mañana" ha conocido las alegaciones del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) a la tramitación de la ordenanza de Movilidad, que está pendiente de su aprobación definitiva una vez que se resuelvan dichas alegaciones "y una de las demandas que realiza el Consejo del Movimiento Ciudadano es que la misma ordenanza de Movilidad recoja un apartado relativo Zona de Bajas Emisiones; lo vamos a tener en cuenta y no vamos a tener que hacer una ordenanza específica para esta Zona de Bajas Emisiones", ha sentenciado. El edil ha explicado que esta decisión se ha tomado después de consultar con los servicios jurídicos municipales. "Ellos [los servicios jurídicos] nos han comunicado que no es necesaria una ordenanza específica que regule la Zona de Bajas Emisiones", ha incidido. Así que "en la tramitación de la ordenanza de Movilidad incluiremos un nuevo capítulo sobre la Zona de Bajas Emisiones".

"No va a haber mayor restricción que la que ya hay en las zonas Acire; todo el que a día de hoy tenga el tipo de vehículo que tenga pueda circular por zona Acire va a poder seguir haciéndolo por esa ahora zona Acire / Zona de Bajas Emisiones. Todo el que necesite circular en un futuro por esa Zona de Bajas Emisiones y cumpla los requisitos que se exigen en zona Acire lo va a poder hacer, además de los coches eléctricos y bajos contaminantes", ha puntualizado. Torrico ha incidido en que si el objetivo que busca el Gobierno con la Zona de Bajas Emisiones es reducir un 75% el tráfico en la misma, "en Córdoba no tenemos ese 75%, sino la restricción del 92,5%. O sea, si ya cumplimos lo que no tiene sentido es ir más allá de lo que ya creemos que es un cumplimiento muy importante de esa restricción", ha relatado. Torrico ha insistido en que a esas zonas podrán acceder también a partir del próximo enero los vehículos eléctricos y aquellos que tengan etiqueta 0.

¿Qué es la Zona de Bajas Emisiones?

En esta zona tan solo podrán circular los vehículos que cuenten con la categoría exigida por las etiquetas de la propia DGT: B, C, ECO y CERO. La DGT incorporó al Registro de Vehículos en 2016 los distintivos ambientales, que diferencian a los coches que contaminan más de los que contaminan menos a través de cuatro pegatinas de diferentes colores que ayudan a los agentes, en las ciudades donde ya están en marcha las ZBE, a identificar los coches que incumplen la regla. En este caso, los que cuentan con la etiqueta ECO o CERO son los que pueden circular sin discriminación.

En la provincia hay 567.436 vehículos registrados en la DGT, según los datos de su informe de 2021: 393.862 son turismos y 60.007 son motos. Solo 626 del total son CERO, la etiqueta medioambiental más limpia, que incluye a los coches 100% eléctricos y que podrán acceder a donde quieran, y 5.998 son ECO. Un total de 107.902 son clase C, 146.505 clase B y 113.002 no cuenta con distintivo, mientras que de 19.829 no se conoce la información. Las motos, por su parte, suman 152 con la etiqueta CERO y solo 16 con la ECO.

La emisión de la etiqueta con el distintivo correspondiente tiene un coste de cinco euros y se puede solicitar en la sede de Correos y debe ir adherido en el ángulo inferior derecho del parabrisas delantero.

Los ayuntamientos de 149 ciudades de España, las que tienen una población mayor a 50.000 habitantes, apuran su normativa para adaptarse a la movilidad sostenible, reducir el tráfico rodado y mejorar la calidad del aire en las zonas urbanas.