Todos los detalles sobre la Zona de Bajas Emisiones: Qué son y cuántos vehículos podrán circular en la de Córdoba

La implantación en Córdoba de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), o lo que es lo mismo, la restricción de la circulación de los coches más contaminantes en una zona delimitada de la ciudad, que todo apunta a que será en el Centro, debe ser una realidad en 2023 para poder cumplir con la exigencia de la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Sin embargo, en la práctica parece que no se podrá poner en marcha antes del verano del año que viene.

En esta zona tan solo podrán circular los vehículos que cuenten con la categoría exigida por las etiquetas de la propia DGT: A, B, C, ECO y CERO. La DGT incorporó al Registro de Vehículos en 2016 los distintivos ambientales, que diferencian a los coches que contaminan más de los que contaminan menos a través de cuatro pegatinas de diferentes colores que ayudan a los agentes, en las ciudades donde ya están en marcha las ZBE, a identificar los coches que incumplen la regla. En este caso, los que cuentan con la etiqueta ECO o CERO son los que pueden circular sin discriminación.

En la provincia hay 567.436 vehículos registrados en la DGT, según los datos de su informe de 2021: 393.862 son turismos y 60.007 son motos. Solo 626 del total son CERO, la etiqueta medioambiental más limpia, que incluye a los coches 100% eléctricos y que podrán acceder a donde quieran, y 5.998 son ECO. Un total de 107.902 son clase C, 146.505 clase B y 113.002 no cuenta con distintivo, mientras que de 19.829 no se conoce la información. Las motos, por su parte, suman 152 con la etiqueta CERO y solo 16 con la ECO.

La etiqueta CERO es de color azul y tendrán derecho obtenerla los vehículos eléctricos de batería (BEV) , eléctricos de autonomía extendida (REEV), eléctricos híbridos enchufables (PHEV) con una autonomía de 40 kilómetros o vehículos de pila de combustible.

La emisión de la etiqueta con el distintivo correspondiente tiene un coste de cinco euros y se puede solicitar en la sede de Correos y debe ir adherido en el ángulo inferior derecho del parabrisas delantero.

El Ayuntamiento ha adjudicado la redacción del proyecto que va a definir los detalles de cómo se va a implantar en la capital cordobesa a la empresa Desarrollo, Organización y Movilidad SA (Doymo), una compañía de consultoría e ingeniería con sede en Madrid y Barcelona, por un importe de 12.039 euros y un plazo de ejecución de ocho meses, es decir, hasta el 25 de julio del año que viene.

Así son las restricciones en otras ciudades de Andalucía

Los municipios andaluces que deben tener preparadas sus Zonas de Bajas Emisiones, en cuanto a su población de más de 50.000 habitantes, son: Alcalá de Guadaira, Algeciras, Almería, Benalmádena, Cádiz, Chiclana de la Frontera, Córdoba, Dos Hermanas, El Ejido, El Puerto de Santa María, Estepona, Fuengirola, Granada, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, La Línea de la Concepción, Linares, Málaga, Marbella, Mijas, Motril, Roquetas de Mar, San Fernando, Sanlúcar de Barrameda, Sevilla, Torremolinos, Utrera y Vélez Málaga.

En Sevilla la ZBE está delimitada en la Cartuja y el proyecto reza que los vehículos más contaminantes no podrán circular de lunes a viernes entre las 07:00 y las 21:00, cuando hay mayor intensidad de tráfico, y divide la zona en dos, aplicando el proyecto además en dos fases. Los equipos de control para las entradas y salidas de vehículos serán cámaras, según aprobó el Pleno. Ya en la capital andaluza contaban con dos áreas restringidas al tráfico: el Casco Antiguo y en el conjunto histórico de Triana.

En Granada también tienen definido su plan para la ZBE, en este caso, será vigilado con cámaras y queda enmarcada en el centro de la ciudad, en una superficie de 3.567.680 metros cuadrados englobando una población estimada de 58.245 habitantes, mientras que en Cádiz también funcionará a través de cámaras con lector de matrículas para sancionar a los vehículos sin etiquetado medioambiental.