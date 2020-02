La AECC homenajea a María Luisa Cobos por sus 23 años de lucha contra el cáncer en Córdoba

Una lucha de 23 años contra el cáncer, 19 de ellos como presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Córdoba, son el motivo de peso de la propia asociación para homenajear a María Luisa Cobos por su trayectoria llena de esfuerzo y dedicación. Cientos de personas han esperado su llegada en el Salón Liceo del Círculo de la Amistad y han aplaudido su llegada. Ha sido un homenaje del que Cobos no tenía conocimiento y que ha recibido con sorpresa y emoción.

Al recibir el ramo que le han otorgado como regalo y recuerdo del encuentro, ha declarado que ha sido "una noche muy bonita que no me merezco". Cobos ha explicado que "gracias al cáncer conocí la AECC, y le doy las gracias porque me hizo sentir otra persona que siempre ha estado luchando". La expresidenta ha agradecido también a los voluntarios, a todos los que le han ayudado en su labor y que "siempre me han hecho sentir arropada".

Además, ha manifestado que su salida "es solo a medias", ya que "un cáncer me abrió la puerta y otro cáncer me la cierra, pero la asociación siempre la llevaré en el corazón y daré lo que me queda". Y lo todas estás palabras las ha dicho con una emoción contenida tras haber recibido el reconocimientos de miembros de la asociación, autoridades e incluso de dos sus nietas.

La pequeñas han resaltado lo orgullosas que están de su abuela, al igual que su trato, "siempre alegre, generosa y comiéndonos a besos". También han reconocido que "quieres mucho a la asociación, pero estamos seguras de que a quienes más quieres es a tus nietos", los cuales estarán encantados de haber tenido "una abuela presidenta" que ahora puede dedicarles más tiempo.

María Luisa Cobos ha sido una de las personas encargadas de hacer llegar la asociación hacia todos los cordobeses que han necesitado sus ayuda. La expansión se ha materializado tanto en el plano organizativo como en las subvenciones recibidas. Ella misma declaraba en una entrevista a este periódico que el presupuesto de la AECC creció de forma exponencial con aportaciones de distintas entidades. Además, consiguió reunir a personas que participaron han participado en la vida de la AECC Córdoba con diversas iniciativas, algo que llevo a cambios de sede dado el crecimiento experimentado.

En este homenaje se ha dado cita una amplia representación de la sociedad cordobesa, desde el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, a concejales del Ayuntamiento y representantes de la Diputación, además de distintos colectivos como la actual presidenta de la AECC, Auxiliadora Cabanás.