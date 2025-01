Facua denuncia que hay otros 25 intoxicados por los montaditos de pringá

Córdoba/Facua-Consumidores en Acción ha anunciado este martes que, "en los últimos días", ha recibido la denuncia de 25 nuevos casos de intoxicados tras consumir los montaditos de pringá de la taberna La Sacristía el pasado 4 de enero. Como ha explicado el portavoz de la organización, Rubén Sánchez, estas intoxicaciones fueron de "personas que no habían acudido a centros sanitarios al entender que sus dolencias no eran tan graves como para requerir cuidados médicos".

Sánchez ha recalcado que se trata de 25 personas de "distintos grupos" que se suman a esos 44 intoxicados que el 4 de enero consumieron los productos cárnicos que La Sacristía suministró para la celebración de una fiesta privada en un local de la hermandad ubicado justo enfrente de la taberna. "Nos han trasladado que todos consumieron montaditos de pringá, y justo los que no lo consumieron, no tuvieron ninguna intoxicación, por lo que se confirma que las intoxicaciones vienen de ese producto en concreto", ha añadido el portavoz de Facua.

Esta afirmación la hizo el pasado lunes la delegación territorial de la Consejería de Salud y Consumo, que, tras recibir el resultado del análisis de las muestras tomadas del alimento, confirmó la presencia de la bacteria Clostridium prefingens en una concentración de 2,5x10⁵ ufc/g en la pringá con la que supuestamente se elaboraron los montaditos que se sirvieron el pasado 4 de enero en la taberna La Sacristía.

Desde Facua han subrayado que "todos los afectados podrían reclamar una pequeña indemnización económica", pero que dependerá de "la tolerancia del propietario" de la taberna La Sacristía o de que los afectados cuenten con un parte médico "que les dé garantías". En el caso de la mujer de 63 años que falleció el pasado 6 de enero tras estar hospitalizada después de haber consumido los montaditos de pringá, Facua ha señalado que no tiene "datos suficientes de sus informes médicos para conocer si hay vinculación directa con el producto y el fallo multiorgánico" para saber si su derecho a indemnización económica, más allá de que la Junta pueda confirmar otras irregularidades en el establecimiento hostelero.

Facua señala al propietario de "desviar la atención"

El portavoz de Facua también ha denunciado que el propietario de la taberna La Sacristía "ha intentado hacer creer que la intoxicación era ajena al establecimiento por consumirse en un cumpleaños en el que hubo otros alimentos". Ante esta versión, Rubén Sánchez ha advertido de que el propietario "ha intentado desviar la atención diciendo que los montaditos eran ajenos, pero es él quien se dedica a alquilar el local de la hermandad" donde tuvo lugar la celebración. De hecho, ha destacado que "la nuera de la fallecida desmintió lo dicho por el negocio señalando que todos los alimentos eran del establecimiento menos la tarta de un obrador que el propio hostelero recomendó".

Sánchez ha anunciado que la organización ha pedido al Ayuntamiento de Córdoba que aclare si el local de la hermandad donde se hizo la celebración está habilitado para desarrollar actividades hosteleras en las que sirven comidas del restaurante ubicado enfrente. "En el local se están desarrollando unas actividades de las que el propietario se ha intentado desmarcar de una actividad que era responsabilidad", ha precisado Facua.

Además, desde Facua insisten en que, pese a que el empresario aseguró que no había ninguna persona más intoxicada en su establecimiento, eso "no era cierto, ya que se habían producido más casos de personas que habían acudido a la taberna" el 4 de enero. "El propietario mintió cuando afirmó que no había más intoxicados y era conocedor de ello", ha asegurado Sánchez, quien ha puesto como prueba una conversación de Instagram del pasado 8 de enero entre un cliente del establecimiento y la cuenta oficial de la taberna La Sacristía, en el que el negocio explica que la intoxicación "se trata de un bulo que está circulando por redes".

"Opacidad inadmisible" de la Junta

Desde Facua también han denunciado la "opacidad inadmisible" de la Junta de Andalucía por varias razones. La primera es porque, pese a emitir un comunicado en el que informan de la presencia de la bacteria en los montaditos de pringá, "siguen ocultando el nombre del establecimiento", lo que supone "defender los intereses del empresario antes que el de los consumidores". De hecho, Sánchez ha recriminado a Salud que "no cerrara la taberna donde se ha confirmado que uno de sus productos tenía una bacteria" y que "cuando fueron los inspectores no detectaran ninguna anomalía".

Facua ha insistido en que la delegada de Salud "debería comparecer en el Parlamento para dar explicaciones" sobre lo sucedido, así como que la Junta de Andalucía "aclare qué inspecciones se realizaron en la taberna con anterioridad a los hechos, su fecha, año, mes y características", pues ha acusado a la administración de "falta de transparencia".

La otra irregularidad de la Junta de Andalucía que ha denunciado Facua es que el correo electrónico oficial de Salud en el que se avisó de las intoxicaciones no fue abierto hasta tres días después de haberlo recibido el viernes 10 de enero a las 16:30 (abierto el lunes día 13). "El protocolo se supone que está abierto los 365 días, por lo que los funcionarios deben revisar que los correos", ha incidido Sánchez. La toma de la muestra de pringá se realizó el día 15 y el día 14, según Facua, un inspector visitó La Sacristía, pero "no tomó ninguna muestra hasta el día siguiente, algo que es absolutamente inaceptable y una irregularidad", ha añadido el portavoz.

Además de volver a recriminar que el Hospital Cruz Roja y el Hospital San Juan de Dios no iniciaron el protocolo al conocer los casos de intoxicación, lo que supondría una vulneración de la ley andaluza de salud pública, Facua ha solicitado "la revisión de las llamadas hechas al 061 desde el 4 de enero hasta la puesta en marcha de los protocolos".