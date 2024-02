Los empresarios buscan situar a Córdoba a la vanguardia de la inteligencia artificial

Que las empresas de Córdoba tengan "la mayor penetración" en el mercado de la inteligencia artificial. Ese es el objetivo que persigue la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), que ha firmado este jueves un convenio de colaboración con Datta Capital para acercar las herramientas de IA a las compañías y pymes de la provincia.

"Queremos ser precursores y ser los primeros en tomar esta iniciativa para ser útiles a las empresas de Córdoba y su provincia", ha expresado el presidente de CECO, Antonio Díaz, acompañado del presidente de la comisión de Transformación Digital de la entidad, Manuel Reina Millán, y el responsable de Datta Capital, Alfredo Romeo, empresa que llevará a cabo la prestación del servicio.

Formación, consultoría y datos serán las tres patas de IA CECO y la idea que se marcan los empresarios con esta "iniciativa pionera" es acercar la IA, que "ya está presente en muchos aspectos de la vida cotidiana aunque no seamos conscientes" a las empresas para que lo puedan usar a su favor, en la automatización de procesos para aumentar la productividad con la idea de que "más que temerle, conozcamos cómo podemos usarla para el beneficio de las empresas", ha destacado Manuel Reina.

"La IA es actualmente lo que fue internet en su momento", ha expresado el también CEO de Gesthispania, que considera que "vamos a tener que integrarla, obviarlo o negarlo no tiene sentido". En este sentido, ha informado de que el resultado del convenio, que se ha firmado este jueves, "ha sido inmediato" pues los organizadores de congresos han sido los primeros en interesarse en poner en marcha un taller divulgativo sobre la materia.

Así, habrá formaciones, charlas y talleres sectoriales en las empresas que lo soliciten, con herramientas de IA que ya están a disposición de las empresas a través de Datta Bot, con un sistema que es gratuito y está conectado a ChatGPT. Según Alfredo Romeo, la idea es que las empresas de la provincia destaquen por estar "a la vanguardia" de las nuevas tecnologías. El convenio tendrá otra parte, de consultoría en la materia, para empresas interesadas, así como asesoramiento técnico e implementación práctica de la IA en sus empresas y un servicio de datos locales porque "el que no sepa manejar los datos va tres pasos por detrás para tomar decisiones en base a la información".

Romeo ha expresado que "Córdoba había perdido el tren de la revolución industrial", y con esa idea "nacimos y crecimos", siendo una provincia que "no ha destacado por una enorme penetración de lo digital", pero "aquel que no se enganche en IA no va a ser productivo y no va a poder competir", advierte. Por ello, desde CECO pretenden que las empresas tengan todas las herramientas a disposición de manera asequible, fácil, y a través de ejemplos prácticos. Para conseguirlo, han puesto en marcha una página web en la que ya se pueden consultar datos y pedir información para implantar la tecnología en las empresas.