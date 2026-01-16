Detenido en Nicaragua el fugitivo cordobés 'El Monje', uno de los diez más buscados por la Policía Nacional

La Policía Nacional ha detenido en Nicaragua, con la colaboración del FBI, al fugitivo cordobés Juan Herrera Guerrero, alias El Monje, de 53 años y natural de Puente Genil, que se encontraba en la lista de los diez más buscados de España.

A El Monje -que incluso participó en el programa de televisión First Dates- se le acusa de los delitos de corrupción de menores y extorsión. El perfil de Juan Herrera Guerrero fue incluido en el listado de los diez prófugos que actualizó la Policía Nacional el pasado mes de noviembre, ya que se encontraba en paradero desconocido a raíz de que la Fiscalía de Valencia le acusara de liderar una red de extorsión de famosos de la alta sociedad, con la amenaza de difundir supuestas imágenes de relaciones con menores.

Entonces, la sección de fugitivos de la Policía recordó que Herrera Guerrero llegó a aparecer en "un famoso programa de televisión", First Dates, y que se presentaba como El Monje porque decía tener conocimientos en magia negra y esoterismo. "Incluso se hizo pasar por policía nacional para abusar de unas chicas", añadieron.

Arrestado por situación irregular en el país

La operación internacional para el arresto del pontanés ha contado con el apoyo de las autoridades estadounidenses, concretamente de la Agregaduría del FBI en España, que permitió situarlo en una primera fase en Guatemala.

En un princioio, y tras diversas gestiones, los agentes determinaron que el prófugo había abandonado España y había diseñado un itinerario por distintos países con el objetivo de dificultar la trazabilidad de su huida.

Después, a través de la intermediación de la Consejería de Interior para Centroamérica y con la colaboración de los enlaces de fugitivos de Guatemala y Honduras se realizaron controles fronterizos que permitieron ubicar finalmente a este prófugo en Nicaragua.

La operación ha finalizado con la localización y detención de El Monje por parte de las autoridades de Nicaragua aduciendo que estaba en situacion irregular en el país. El fugutivo pontanés está internado en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Managua, la capital de Nicaragua.

Una trayectoria de delitos

El Monje detenido inició su trayectoria delictiva en el año 2003 acumulando un amplio historial de antecedentes por diversos delitos. En el año 2010 simuló, presuntamente, ser agente de la autoridad y, junto a otro hombre, retuvieron en la vía pública a tres menores de edad a las que realizaron tocamientos de índole sexual con el pretexto de realizar supuestos cacheos de seguridad.

Asimismo, a Juan Herrero Guerrero se le atribuye el presunto liderazgo de una red de sextorsion relacionada con hechos de índole sexual con menores. Ante el riesgo de fuga, se emitió una orden internacional de detención por delitos de extorsión y corrupción de menores.