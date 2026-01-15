Detenido un estudiante por una agresión sexual en el Colegio Mayor La Asunción de Córdoba

Un estudiante ha sido detenido por una presunta agresión sexual ocurrida en el Colegio Mayor La Asunción de la Universidad de Córdoba (UCO). Los hechos ocurrieron el pasado viernes, 9 de enero, y fueron denunciados ante la Policía Nacional.

Según fuentes de la UCO, el joven ya está en libertad, pero tiene medidas cautelares y ya no reside en las instalaciones de la institución académica, ubicadas en la avenida Menéndez Pelayo.

La denuncia por una presunta agresión sexual -que ha adelantado Diario Córdoba- ha sido interpuesta por otra residente en el citado colegio mayor.

Desde la UCO informan de que, desde el primer momento, la Universidad ha activado los protocolos previstos para este tipo de situaciones, ha puesto a disposición de la persona denunciante los recursos de atención, apoyo y acompañamiento, y está colaborando plenamente con las autoridades competentes.

Asimismo, la Universidad está dando cumplimiento al auto judicial y ha iniciado los procesos internos correspondientes.

"Por respeto a la víctima y para no interferir en el proceso en curso, la Universidad de Córdoba no facilitará más detalles sobre este asunto", señalan desde la institución académica.

La Universidad de Córdoba reitera "su rechazo absoluto a cualquier forma de violencia sexual y reafirma su compromiso firme con la igualdad, la seguridad y la convivencia en el ámbito universitario".