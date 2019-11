11:15 El titular del Juzgado de lo Penal número 1, Luis Santos, ha reprendido a los cuatro procesados, que no han parado de hacer gestos divertidos durante el testimonio del policía foral. "Ruego que no gesticulen, les hace mucha gracia lo que se está diciendo", les ha regañado. También ha llamado a la calma al abogado defensor, que ha entrado en un enfrentamiento con el policía foral. "Parece que se conocen de antes. Valga el símil futbolístico, vamos a echar los balones al suelo", ha rogado el magistrado.

10:55 El agente ha detallado con profusión de detalles los dos vídeos recuperados del teléfono del Prenda, correlativos y con una diferencia de seis segundos. Conduce el exguardia civil, Antonio Manuel Guerrero, quien "en un momento determinado hace un tocamiento con la mano derecha en el pecho de la víctima, por encima de la ropa". José Ángel Prenda es el copiloto; también se habría girado y con su mano izquierda "le mete la mano por el escote y le toca el pecho". Jesús Escudero, supuestamente, "la besó y le pasó la lengua por la cara e hizo un tocamiento en el pecho por encima del mono". El cuarto procesado, el exmilitar, Alfonso Jesús Cabezuelo, también participa en estos tocamientos, según el policía. El instructor ha descrito que la denunciante parece "inerte": "No sabemos si está dormida, inconsciente, no reacciona, no hace ningún tipo de gesticulación, ningún movimiento corporal". En el segundo vídeo se identifica también a los cuatro acusados, que repiten actos similares.

10:40 El policía foral de Navarra que instruyó las diligencias por la violación de los Sanfermines declara como testigo-perito, al igual que ayer el agente de Pozoblanco. Obtuvieron diverso material gráfico en el examen de los teléfonos y el 7 de septiembre de 2016 encomendó a un agente que cotejara las vídeos, porque en algunos se veía solo la parte inferior de los acusados, como "zapatillas" y "penes". También se escuchaban los audios. Entonces aparecieron posibles "nuevos ilícitos", es decir, el vídeo de los supuestos abusos en Pozoblanco. Al día siguiente acudió al juez, que encomendó gestiones para identificar a la posible víctima y la localización, pues se desconocía dónde había ocurrido y "el rostro de ella no se apreciaba". En los audios de las grabaciones se escuchaba, por fortuna, "Pozoblanco" en varias ocasiones, así que hicieron una búsqueda en redes sociales y aparecieron imágenes que podrían coincidir. Con el avance de las gestiones apareció una posible víctima y se localizó por teléfono. Ella le dijo que había tenido un incidente el 1 de mayo pero que tenía un "lapsus". El agente recuerda que le dijo que apareció desnuda en un vehículo, que el encausado le había pedido que le hiciera una felación y, como ella se negó, la tiró del coche. Desde el principio "mostró su disposición a denunciar". La víctima aporta las prendas y complementos que llevaba aquel día, y coinciden.

10:35 Arranca la tercera sesión de la vista oral contra los cuatro integrantes de la Manada denunciados por supuestos abusos sexuales en Pozoblanco. En la sesión de hoy está previsto que comparezcan forenses, peritos y psicólogos. La jornada arranca tras hacerse público que el exmilitar y el exguardia civil han sido condenados a otros tres años más de cárcel por la grabación de la violación grupal de los Sanfermines, por la que ya han sido sentenciados a 15 años de cárcel por el Tribunal Supremo. El abogado defensor, Agustín Martínez Becerra, considera "desproporcionada" la nueva pena y anuncia que recurrirá.