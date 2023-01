¿Cómo cuidar mi salud auditiva?

No limpiar tus oídos: Cuando decimos que no debes limpiar tu oídos con hisopos, no queremos decir que no debes asearlos nunca o dejarlos tal como están. Esto se debe hacer para evitar la obstrucción del canal auditivo por cerumen u otros elementos, especialmente después de que se visitan piscinas, ríos o mares. La limpieza no se debe hacer con mucha frecuencia ni ejerciendo fuerza. Se puede introducir un aceite mineral para humectar el oído y evitar que el cerumen se seque. O visitar a un profesional que pueda llevar a cabo la labor de manera periódica.