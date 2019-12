Los cordobeses gastarán de media 57,81 euros en lotería de Navidad

Pero si sobrepasa esta cantidad, habrá que ir a un banco de Santander, BBVA, La Caixa o CECA (aunque no se tenga cuenta propia en ninguno de ellos) o a la delegación comercial territorial de Loterías y Apuestas del Estado. Aquí se extenderá un cheque que podrá cobrarse en el banco habitual.

La 'suerte' de Córdoba con el Gordo de la Lotería

Puede que el ligero incremento en el gasto de los cordobeses en Lotería de Navidad tenga que ver con la suerte que el año pasado tuvo la provincia. Y es que el primer premio de la Lotería de Navidad dejó en la provincia tres millones de euros repartidos en siete décimos que se vendieron en la capital y en las localidades de La Carlota, Puente Genil y Fuente Carreteros. Estos décimos, además, se vendieron a través de máquina y no en taquilla, lo que supuso que las tradicionales celebraciones no contaran con los agraciados, que no se dejaron ver por los respectivos vendedores.

Esos tres millones de euros que dejó la Lotería de Navidad el año pasado en la provincia poco tuvieron que ver con la poca suerte que hubo en el año anterior, cuando no se llegó a los 700.000 euros.

No puede decirse que Córdoba sea una provincia especialmente agraciada con el Gordo, ya que ha caído en contadas ocasiones. La primera vez fue en el año 1961, en Pozoblanco, y habría que esperar dos años, hasta 1963, para que volviera a caer, esta vez en Córdoba capital. También tocó en la capital ya en 1978. En 1986 el Gordo llegó hasta Hinojosa del Duque. La última vez que el premio de la Lotería de Navidad tocó en Córdoba antes que el año pasado fue en el año 2002, en Lucena.