Los cordobeses ultiman las compras de los regalos de Reyes en un domingo especial

Entre la multitud de personas que caminaba por la calle Cruz Conde estaba Olga González sosteniendo más de cinco bolsas de distintas tiendas de ropa. El Corte Inglés, Spagnolo, JD, Aw Lab y el logo de otras populares marcas se podían leer sobre ellas. "He estado confinada en Navidad y es ahora cuando me toca comprar los regalos de Reyes", ha comentado dejando caer que este año todo está un poco más caro. A ella, sus familiares le han pedido "todo ropa y encima de marca", y, a falta de pocos días para que los árboles navideños se llenen de sorpresas, al igual que Olga, muchas han sido las personas que han acudido a toda prisa a las diferentes tiendas de Córdoba para realizar las últimas compras.

Basta con ver las calles y negocios hasta arriba de gente para darse cuenta de que las fiestas navideñas todavía no han acabado. Pasada la Nochevieja y estrenado el 2022, pese a ser domingo, las tiendas no han podido desaprovechar la oportunidad de abrir sus puertas al público. Algo que han agradecido muchos, por no decir todos aquellos a los que se les ha podido ver con bolsas paseando por las calles de la capital. Para muchos, es casi un clásico ultimar los regalos de Reyes ya entrado el año nuevo. A otros no se les ocurría qué regalar y han acudido a las tiendas a la desesperada para ver si encontraban aquello que les salvara las navidades un año más.

Algunos lo han encontrado, como Alejandro con la sudadera del Pull and Bear que regalará a su hermano en Reyes, pero eso sí, ninguno ha podido evitar esperar las largas colas que se han formado en un día como el domingo. Un ejemplo es la de la tienda Stradivarius de la calle Conde de Gondomar, 15. Allí ha aguardado Inma Arévalo con varias prendas de ropa que colocará bajo el árbol de Navidad. "Llevo cosas de abrigo, vestidos, chalecos... me han pedido mucha ropa, pero estos son los últimos retoques de los regalos porque tengo todo controlado y no me gusta dejarlo todo para última hora, soy previsora", comenta.

En el mostrador, Esther Jiménez no para de atender a los muchos clientes que se han pasado por la tienda de Inditex en busca del regalo perfecto. "Este año, de ropa se llevan mucho las sobrecamisas, pero la gente se lleva de todo, ya sea para vestir u otros productos como perfumes, complementos e incluso tarjetas regalo", señala la dependienta, que asegura que en las dos últimas semanas de la Navidad es cuando más regalos se compran.

En la boutique El Espejo te dice Guapa ubicada en la calle Morería, en pleno centro de la ciudad, lo que más se vende para que la gente lo regale a sus familiares y amigos son los jerseys y la ropa de abrigo para estas fechas, aunque también muchos complementos como anillos o pendientes, como afirma la encargada de la tienda, Aurora López. "Han subida las ventas con respecto al año pasado pero se sigue notando que falta alegría, la semana de Nochebuena en la que llovió fue la peor a nivel de ventas", lamenta.

Aunque otros como Dionisio Sánchez, encargado de la tienda Ulanka de la calle Concepción, 2, consideran que hay algo más de alegría en la gente porque este año están "comprando más en la tienda física, ya que han estado encerrados muchos tiempo en casa y prefieren salir". En esta zapatería, como siempre, lo que más se busca son las zapatillas Converse y las Vans, que nunca fallan, aunque este año la propia marca Ulanka "está teniendo muy buena acogida", como señala el encargado.

Por supuesto, el gran protagonismo en los regalos navideños lo tienen los juguetes. En Juguettos, situado en Calle Conde de Robledo, 3, Alba Ariza subraya que lo que más se está pidiendo para sorprender a los más pequeños son los muñecos interactivos Little Live, "principalmente el cerdito rosa"; juegos de mesa como La Casa de los retos, Virus, Caca Chaf! o Pictionary; o juguetes de Pokemon que se han vuelto a poner de moda con el estreno del último videojuego de la popular saga. Pese a que Alba y sus compañeras no han parado de envolver regalos a pocos días del Día de Reyes, aseguran que muchos han hecho las "compras desde octubre por el miedo al desabastecimiento de productos".

Carmen Rey ha estado dudando entre un coche de juguetes o una caja de herramientas de juguete para regalarle a su sobrino de dos años. En la tienda Primor, muchos han hecho cola para comprar cosmética u otros productos tan deseados por estas fechas. Las colonias son unos de esos clásicos que nunca fallan. Carmen Gómez, responsable de la perfumería ubicada en calle Cruz Conde, 30, asegura que las más vendidas son Phantom y La vie est belle, de Paco Rabanne, y Loewe, y la colonia Polo Ralph Lauren.

En Rossellimac, la tienda de Apple de Córdoba, las ventas se mantienen todo el año, pero en Navidad, aunque les afecta el desabastecimiento, la gente "se lleva cualquier cosa ", como asegura el dependiente Alfonso Alcaide, que indica que los Iphone 13 Pro, los Ipad y los relojes digitales son el gran reclamo de estos Reyes. Sea tecnología, juguetería, perfumería o ropa de cualquier tipo, lo que está claro es que hay que hacer lo que sea para llenar el árbol de Navidad de regalos y, hasta que no llegue el día 6 de enero, cualquier momento es bueno para hacerse con la sorpresa más ilusión levantará.