Las agrupaciones de Córdoba participantes en el COAC de Cádiz no pasan a cuartos de final

No ha podido ser. Las tres agrupaciones netamente cordobesas que se han presentado este año al Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC) no han pasado el corte de preliminares. Córdoba llevaba este año al Gran Teatro Falla una chirigota, una comparsa y un cuarteto que no han conseguido el pase a cuartos de final.

La comparsa Qué bonita se te ve, de Francisco Javier González Peñalver, conocida como La comparsa de Lonene, ha recibido 168,70 puntos, quedándose la número 14 dentro de las no clasificadas. Dirigido por el veterano José Carrillo (Micrófono de Oro del Carnaval de Córdoba 2019), el grupo ha demostrado, en este concurso, cantar de manera empastada y con bastante más gusto que otros grupos gaditanos. Este hecho, sin embargo, no le ha valido a la comparsa de Lonene que no ha brillado en las letras con un tipo de aviadores de bombarderos que también concursarán en el concurso de Córdoba.

Por su parte, la chirigota de José Vacas, Esta chirigota huele a primero, tampoco ha conseguido despertar buenas sensaciones en el Falla, quedando tercera por la cola (100,93 puntos). Estos padres primerizos han narrado la historia de unos jóvenes que duermen poco ante la llegada de su primer bebé.

Tampoco ha conseguido el pase el cuarteto Aquí ya está to' inventao', de David Reyes, que se ha presentado al COAC de Cádiz por tercer año consecutivo. 108,60 puntos ha conseguido el grupo de Reyes que se han presentado en Cádiz con La Gioconda, el Hombre de Vitruvio y Leonardo da Vinci como protagonistas.

Los hermanos Aranda y Rafael Rojano, a cuartos

Más suerte han corrido los cordobeses integrantes de agrupaciones gaditanas. Los hermanos José Manuel y Rafael Aranda (Taleguilla) y Manuel Ruiz han vuelto a dejar buenas sensaciones con la comparsa de Subiela, Los luceros. El grupo, un año más, aspira a todo con un tipo de fareros.

Rafael Rojano ha vuelto a cantar sobre las tablas del falla de mano de los Carapapa, aunque este año la comparsa recae únicamente en la autoría de David Márquez Mateos. El marqués de Cádiz es otra de las comparsas que podrían llegar alto en el concurso.