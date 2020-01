Los libros usados se adueñan de internet

La venta de libros de segunda mano por internet representa ya el 15% de las ventas de libros en general en toda España. De esa cifra, en Córdoba este tipo de transacciones suponen apenas el 2%, según los datos de un informe del departamento de contenidos de la página web tablondeanuncios.com, que ofrece este servicio.

La modalidad de venta de libros usados por internet es un sector en alza debido a diferentes razones, entre ellas, la principal es que los libros usados son mucho más baratos que los nuevos, en concreto, se pueden encontrar libros a partir del 50% de su precio original, lo que permite a los lectores más ávidos leer el doble por el mismo precio, más aún, si se tiene en cuenta que pueden revender los libros una vez leídos a través de distintas páginas web y aplicaciones que ofrecen ese servicio.

Los libros de segunda mano que más se han vendido durante el año 2019 siguen siendo los clásicos, probablemente no es solo que la buena literatura no pasa de moda, sino que el hecho de que muchos de estos libros sean de lectura obligatoria en las escuelas ayuda a que la compra-venta sea mayor. Desde Don Quijote de La Mancha, Viaje al centro de la Tierra, La Biblia y hasta las 50 sombras de Grey, uno no tan clásico, se encuentran entre las listas de los más solicitados, vendidos y re-vendidos de internet, según este informe.

Los libros más vendidos en Córdoba son enciclopedias y de religión

Por temas, los libros de segunda mano más vendidos son las novelas románticas, seguidas de los libros de recetas de cocina, los libros de salud y los libros de viajes. Pero en Córdoba, curiosamente, las temáticas varían. Los ejemplares más vendidos son enciclopedias, algunas novelas de fantasía, libros religiosos y, como no, de temas taurinos.

El autor más vendido de 2019 en España ha sido Stephen King seguido de Agatha Christie, sus adaptaciones al cine hacen que estos autores nunca pasen de moda. Además, autoras españolas como son Elisabet Benavent, Megan Maxwell y Dolores Redondo también tienen un peso importante en la lista junto con clásicos como Shakespeare.

Según el informe, el precio del libro nuevo de la obra maestra de Miguel de Cervantes puede oscilar entre los 20 y 90 euros, dependiendo de la edición, mientras que usado se puede conseguir desde los 3 euros y lograr un ahorro del 85%. Cada libro de la saga de Harry Potter nuevo puede costar hasta 15 euros, pero usado representa un ahorro de hasta 5 euros, un 33%. El último mohicano cuesta 16 euros nuevo, mientras que usado se puede conseguir en tan solo 6 euros, un ahorro del 63%, incluso títulos como Mi nombre es Patria no se puede encontrar si no es de segunda mano.

En general, se puede apreciar un ahorro de más del 50% en la mayoría de los libros de segunda mano. Evidentemente son los libros más actuales los que tienen menos descuento, incluyendo los que no son tan recientes pero siguen de moda como es el caso de Harry Potter.

Los datos de España

Córdoba es una de las provincias en la que menos libros de segunda mano se han vendido a través de internet en 2019 (2%), mientras que Madrid lidera la lista con el 28% de las compras en España, seguido de Valencia (11%) Barcelona (6%) y Granada (5%), que juntas recogen la mitad de las ventas de todo el país.

Según los datos del estudio de Tablondeanuncios.com, en los años 2016 y 2017 el crecimiento fue negativo, sin embargo, en 2018 y en 2019 se aprecia un aumento de las ventas de libros de segunda mano en internet. Dentro de la evolución anual, el periodo de tiempo en el que más aumenta la venta de libros de segunda mano es durante el primer cuatrimestre del año, debido al día del libro y los regalos de después de las fiestas. Concretamente, en la semana posterior al 23 de abril, la venta de novelas de segunda mano se incrementa un 30%, según este informe.

En definitiva, la compraventa de libros usados por internet supone una gran comodidad para el usuario, y además, logra adquirir ejemplares descatalogados, colecciones completas o primeras ediciones que ya no se pueden conseguir en librerías convencionales. A esto se suman la contribución medioambiental a través del reciclado de los títulos, dándoles una segunda vida útil y apoyando el consumo sostenible con la reutilización y los servicios compartidos propios de la economía colaborativa.