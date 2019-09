La Comisión sobre Violencia de Género profundiza en las víctimas de zonas rurales

La Comisión Provincial de Coordinación de Violencia de Género ha abordado este lunes en su tercera reunión la diferencia entre las víctimas en zonas rurales y las de la capital. El presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, ha explicado que las segundas “tienen un mayor conocimiento, están más ilustradas y más sensibilizadas que las de las zonas rurales, y sobre esto hay que hacer bastante hincapié”.

Antes de entrar en la reunión, Sánchez Zamorano ha señalado que otro de los puntos iba a ser “el tema de los refuerzos, en la medida de lo posible, del Juzgado de lo penal número 6, que lleva en exclusividad el enjuiciamiento de las causas de delitos menos graves y arrastra las causas del Juzgado de menores”.

Otro de los aspectos que se ha debatido ha sido que los nombramientos de procuradores, en caso de que la víctima pertenezca a otro partido judicial, se hagan a la vez. La comisión también ha hecho una reflexión sobre el derecho a la libertad de información que tiene todo ciudadano y el secreto con el que se deben llevar a cabo las diligencias judiciales.

Sánchez Zamorano resalta que hay que enseñar sobre igualdad desde la infancia

En este encuentro ha estado la delegada de Educación de la Junta, Inmaculada Troncoso, ya que, según resaltó Sánchez Zamorano, “el derecho penal interviene desde el punto de vista represivo cuando se han producido los hechos, pero el problema y la lacra de la violencia de género tiene un componente preventivo y, por tanto, educativo”. “Desde la más tierna infancia hay que enseñar a los niños a la igualdad que debe de existir entre el hombre y la mujer”, ha apuntado.

También ha acudido un perito del Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento (Cometa), y el juez que lleva el tema de violencia de género en Lucena “por los dos hechos luctuosos que se han producido en su partido judicial al inicio de este verano, uno en Rute y otro en Iznájar”, ha añadido Sánchez Zamorano.

Sobre el aumento de casos de víctimas mortales, el presidente de la Audiencia ha aseverado que “es estructural” y “desde que hay cómputo, hace aproximadamente 15 años, no hay forma de bajar de media de las 60 víctimas al año”. En Córdoba “ha habido, entre comillas, mala suerte y al principio del verano ha habido tres víctimas mortales en la provincia”, ha puntualizado.

Según Sánchez Zamorano, esto no debe llevarnos al desánimo; hay que perseverar, insistir y ser constantes en las medidas puesto que estamos en el camino, otra cosa es que los resultados a medio plazo no se vean y no sean los deseados”. En ese sentido, ha insistido en que “el problema es muy complicado”.

Por último, ha agregado que “el derecho penal interviene para prevenir las preguntas cuando se producen, pero hay que atajar esto desde el inicio; es decir, actuar de modo preventivo, y uno de los factores fundamentales es la educación en la escuela, en la familia y en la sociedad para concienciar a los niños de que el hombre y la mujer son iguales en dignidad y en derechos”.