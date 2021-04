La ‘comisión Torrejimeno’ echa a andar

Algo más de un año después de que se desencadenaran los hechos, mañana echa a andar la comisión de investigación sobre el llamado caso Torrejimeno, una comisión de investigación con la que la oposición municipal espera que se depuren responsabilidades políticas por las actuaciones del edil de Ciudadanos al frente del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco), Manuel Torrejimeno, que supusieron la renuncia a su cargo de la entonces gerente del organismo, María Luisa Gómez Calero.

La comisión de investigación no se prolongará más allá de dos meses y estará integrada por dos miembros de cada uno de los grupos municipales. No obstante, ya se sabe, hay un dicho en política que reza que si no se quiere llegar a ningún puerto en una investigación lo mejor es montar una comisión y la cita llega en un momento muy distinto al momento en el que se desencadenaron los hechos.

Todo comenzó el 11 de febrero de 2020, día en el que Torrejimeno envió un correo electrónico a la entonces gerente, que acabó desencadenando en una tormenta política. En dicho correo, Torrejimeno pidió a Gómez Calero su renuncia por escrito si no llevaba a cabo una serie de exigencias para que el organismo dependiente del Ayuntamiento acabara “de despegar”. “Me veo obligado a pedirte lo siguiente antes de que termine la semana, de otra forma necesito tu renuncia por escrito antes de pasar nosotros al plan b”, rezaba el correo en su encabezado.

Entre esas exigencias figuraban la reestructuración de personal –que estaba pendiente de negociación con el comité de empresa–, la reasignación de tareas de los coordinadores del Imdeco –algo que para la gerente era conveniente negociarlo también con el comité de empresa–, y el nombramiento de un funcionario con nombre y apellido como cargo. Esto último va contra la norma, ya que de manera directa no se puede asignarle un trabajo de mayor categoría a un funcionario; además, el comité de empresa amenazaba que si se llevaba a cabo de manera directa denunciarían a la empresa por prevaricación. Asimismo, le pedía la contratación de una empresa a dedo para que llevara las redes sociales y el servicio de prensa del Imdeco.

Ante estas y otras “presiones”, Gómez Calero optó por dejar su cargo, decisión que hizo efectiva al día siguiente. “Me veo en la obligación de presentar mi renuncia con carácter irrevocable tras los últimos acontecimientos vividos” en el organismo municipal, “del cual soy gerente”, informó en un comunicado Gómez Calero, quien insistió en que esos acontecimientos son “las presiones que estoy recibiendo por parte del presidente para realizar ciertas actuaciones, que según mi criterio no se corresponden con los principios de cualquier persona que rige una entidad pública debe tener, ya que podrían rozar la ilegalidad”.

Gómez Calero era la número 6 de la candidatura de Ciudadanos en las pasadas elecciones municipales y Torrejimeno el número cuatro. La formación naranja consiguió cinco concejales en los comicios, por lo que si hubiera habido alguna baja, como así finalmente ha ocurrido, tendría la posibilidad de acceder a la Corporación que preside el popular José María Bellido.

Tras la renuncia al cargo de gerente, Torrejimeno la denunció ante los tribunales por supuesta revelación de secreto profesional y la dirección nacional de Ciudadanos la expulsó del partido. La denuncia llegó a los juzgados el 10 de marzo de 2020. En medio de esta tormenta, los grupos municipales del PSOE e IU pidieron al Pleno una comisión de investigación para aclarar el caso, una comisión de investigación que en principio no prosperó. Torrejimeno se aferró a la denuncia interpuesta y un informe del secretario del Pleno, Valeriano Lavela, dejó en stand by la petición por existir una “condición prejudicial penal”. A su juicio, había que esperar la resolución de los jueces antes de celebrarla. Finalmente, el Juzgado de Instrucción número 1 de Córdoba acordó el sobreseimiento y el archivo de las actuaciones.

La comisión de investigación llega en un momento en el que Gómez Calero está recién aterrizada en Capitulares. La exgerente del Imdeco tomó posesión de su acta como concejal el pasado 29 de marzo, todo ello tras la renuncia de la edil de Cs Eva Timoteo, exresponsable de Servicios Sociales, quien había estado compaginando su trabajo como procuradora con su dedicación exclusiva en el Ayuntamiento sin tener aprobada la compatibilidad para ello.

Gómez Calero se ha integrado en Cs como independiente y el alcalde le ha confiado la cartera de Casco Histórico. En relación con la comisión de investigación sobre la gestión en el Imdeco, ha dicho que se aprobó en el Pleno, de modo que “seguirá su funcionamiento y en el momento que me llamen estoy a disposición de lo que se estime”, ha indicado, al tiempo que ha señalado que “no tiene por qué haber peligro” para sacar adelante todos los acuerdos del equipo de gobierno con su voto y de manera “consensuada”.

En el Pleno del pasado mes de febrero, los grupos de PP, Cs y Vox aprobaron, con la abstención de Podemos y los votos en contra de PSOE e IU, crear la comisión de investigación, que presidirá el concejal del grupo municipal de Vox, Rafael Saco. La duración de la comisión no podrá exceder de dos meses, reflejándose sus conclusiones en un dictamen que habrá de ser debatido y votado por el Pleno.

La oposición dejó claro su postura acerca de la comisión en estos momentos. La portavoz del PSOE, Isabel Ambrosio, afirmó en febrero que “tantos obstáculos y artificios” para evitar la comisión daban “mucho que pensar”, de modo que lamentó que “los tres grupos que habían impedido que se diera transparencia, luz e información presentan esta comisión de investigación muy distinta y descafeinada”.

El portavoz de IU, Pedro García, declaró que “ya no hay excusas para no hacerla”, de forma que “cualquier impedimento que se haga desde el punto de vista de procedimientos e informes administrativos es una obstaculización total de la fiscalización del gobierno por parte de la oposición”.

Y la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, reprochó “el espectáculo terrible que se da desde el gobierno local apoyando un posible caso de corrupción”, con “Vox implicado” al sumarse a PP y Cs, a lo que agregó que “no hay ninguna causa abierta en juzgados en este momento” y cree que “están mintiendo y engañando a la oposición”.