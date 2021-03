La comisión de investigación del Imdeco tras el correo "ultimátum" a Gómez Calero se constituye el día 5 de abril

La comisión de investigación para "aclarar los hechos" ocurridos en el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) hace un año -con "un correo ultimátum" a la exgerente y próxima edil, María Luisa Gómez Calero, que terminó con su dimisión- y que "se pueda proceder al control y fiscalización de la gestión del Imdeco en cada uno de los puntos que se enumeran en el mencionado correo, exceptuando de su contenido el incluido en los procesos judiciales sobre el particular que se hallen en curso", se constituirá el día 5 de abril, según confirman fuentes municipales.

Al respecto, los grupos de PP, Cs y Vox aprobaron en el Pleno Ordinario de febrero, con la abstención de Podemos y los votos en contra de PSOE e IU, crear dicha comisión de investigación, a la que se llega con Gómez Calero como nueva concejal con responsabilidad en Casco Histórico, pendiente de tomar conocimiento el Pleno, tras la dimisión de la concejal de Cs Eva Timoteo.

En este sentido, la duración de la comisión "no podrá exceder de dos meses, reflejándose sus conclusiones en un dictamen que habrá de ser debatido y votado por el Pleno", a la vez que estará compuesta atendiendo los requisitos establecidos en el artículo 132 del Reglamento Orgánico y su composición será de dos representantes por grupo municipal, adoptándose los acuerdos por el sistema de voto ponderado, según lo previsto en el artículo 123 del citado reglamento.

La periodicidad de las sesiones de la comisión será la siguiente: sesiones ordinarias semanales en el día y hora que se determine en la sesión constitutiva y sesiones extraordinarias previa convocatoria de la Presidencia cuando el ritmo de los trabajos realizados así lo exijan.

El plan de trabajo será el establecido en la sesión constitutiva, teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo 134 del Reglamento Orgánico, "sus debates nunca serán públicos y a los mismos sólo podrán asistir los miembros de la Corporación que la compongan". En dicha sesión constitutiva podrán solicitarse la comparecencias que se estimen oportunas para "aclarar los hechos" que se detallan en el objeto de la comisión.

En relación con ello, el presidente del Imdeco, Manuel Torrejimeno (Cs), ha declarado recientemente que él es "el primer interesado en tratar la comisión de investigación en el Pleno, con el firme convencimiento de que no hay nada que ocultar, para aclarar todo aquello que estimen oportuno y poder seguir trabajando con normalidad en favor del deporte".

Así, confía en "terminar con este circo que la oposición monta de vez en cuando, bien por desconocimiento, bien por oportunidad política", a lo que ha añadido que "en ningún momento muestran la intención de saber la verdad, sino de criticar y sacar rédito político". "Es una pena ver lo poco que les interesa el deporte de esta ciudad, la situación de los clubes, los deportistas y el personal", ha enfatizado.

Además, el concejal ha asegurado que están "trabajando muy duro para que esto funcione, aunque los recursos son muy limitados, pero ya se están viendo resultados, por mucho que le pueda pesar a algunos". Ha admitido que puede "cometer errores" en su gestión, "porque nadie es perfecto", y "cuando uno trabaja y toma decisiones es normal que se puede equivocar, pero lo importante es saber rectificar y no volverlos a cometer".

Igualmente, ha manifestado que "los tiempos de la administración son diferentes al ámbito privado, con mucha más burocracia y, en consecuencia, lentitud en la gestión", si bien ha remarcado que su labor "siempre ha estado enmarcada en la más estricta legalidad, trabajando muy duro por todo el deporte", de ahí que agradezca "las muestras de apoyo, cariño y confianza demostradas a todos los niveles". "Tengo la conciencia muy tranquila", ha apostillado.

El PP aboga por Vox en la presidencia

Entretanto, el portavoz del PP y delegado de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, ha mostrado la "máxima transparencia y respeto a la legalidad" y abogó por que la presidencia la ostente Vox para "garantizar los objetivos".

Mientras, la portavoz de Cs y primera teniente de alcalde, Isabel Albás, defendió que "Cs votará a favor de cualquier comisión de investigación, porque queremos transparencia, que es fundamental".

Igualmente, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, explicó que "se produjeron unos hechos que hicieron saltar las alarmas con el correo electrónico, con indicaciones que se atribuían al presidente del Imdeco por parte de la exgerente", de forma que "el contenido inquieta", aunque "manteniendo la presunción de inocencia", apuntó hace más de un mes, para aseverar que no buscan "rédito político".

Comisión "descafeinada"

Por su parte, la portavoz del PSOE, Isabel Ambrosio, afirmó en febrero que "tantos osbtáculos y artificios" para evitar la comisión daban "mucho que pensar", de modo que lamentó que "los tres grupos que habían impedido que se diera transparencia, luz e información presentan esta comisión de investigación muy distinta y descafeinada", aunque "el PSOE va a utilizar todos los recursos para que el trabajo y la publicidad de lo que ha ocurrido en el Imdeco salga a la luz", ha asegurado.

El portavoz de IU, Pedro García, declaró que "ya no hay excusas para no hacerla", de forma que "cualquier impedimiento que se haga desde el punto de vista de procedimientos e informes administrativos es una obstaculización total de la fiscalización del gobierno por parte de la oposición". A su juicio, "no hay ningún motivo" para no llevarla a cabo.

Y la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, reprochó "el espectáculo terrible que se da desde el gobierno local apoyando un posible caso de corrupción", con "Vox implicado" al sumarse a PP y Cs, a lo que agregó que "no hay ninguna causa abierta en juzgados en este momento" y cree que "están mintiendo y engañando a la oposición".

La entrada de Gómez Calero

Precisamente, estos tres últimos grupos exigieron la semana pasada al gobierno municipal de PP y Cs que "convoque ya" la comisión de investigación de este caso, que solicitaron hace ya más de un año y que "se ha ido dilatando con diferentes excusas".

Según estos grupos políticos, "es más urgente que nunca que se esclarezca lo sucedido en el seno del Instituto Municipal de Deportes, entre el presidente del organismo, Manuel Torrejimeno, y la entonces exgerente y futura concejal del gobierno municipal, María Luisa Gómez Calero".

Al hilo, la exgerente del Imdeco María Luisa Gómez Calero, quien fue número seis en la lista de Cs a las elecciones municipales de 2019 y la expulsaron del partido como militante en 2020, defendió el martes pasado integrarse en el gobierno local de PP y Cs como edil independiente con dedicación exclusiva al frente de la Delegación de Casco Histórico, con el fin de "ayudar desde la experiencia y desde la humildad" en dicha parcela.

Gómez Calero, quien en estos momentos está en desempleo, afirmó que tras lo vivido en el Imdeco hace un año llega "de manera cómoda" al Consistorio y apoyada en su "vocación de servicio público".

En relación con la comisión de investigación, dijo que se aprobó en el Pleno, de modo que "seguirá su funcionamiento y en el momento que me llamen estoy a disposición de lo que se estime", indicó, al tiempo que señaló que "no tiene por qué haber peligro" para sacar adelante todos los acuerdos del equipo de gobierno con su voto y de manera "consensuada".