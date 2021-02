La concejala de Cs en el Ayuntamiento de Córdoba Eva Timoteo presenta su dimisión tras la polémica por su incompatibilidad

La concejala de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Córdoba Eva Timoteo ha presentado su dimisión después de que se descubriera que había estado durante más de año y medio ejerciendo un cargo público y cobrando por su actividad de procuradora sin contar con la compatibilidad necesaria.

Ha sido la propia Timoteo la que ha dado conocer su decisión tras varios días en los que la polémica ha copado prácticamente la actualidad municipal y en los que la oposición ha cargado duramente contra ella y también contra todo el equipo de gobierno.

Durante su comparecencia para dar conocimiento de su dimisión, Timoteo ha dicho que toda la polémica generada alrededor del asunto "infringe un dolor demasiado grande para mi familia, mis amigos y para las personas que me quieren", de ahí que haya decidido dar este paso.

Ha vuelto a defender, como hiciera en su día, que actuó "de buena fe" y con la "confianza legítima de estar amparada por el Pleno". Sin embargo, entiende todo ahora es "ruido", un ruido, ha incidido, "producto de la triste y baja calidad política, esa a la que vine para cambiar las cosas".

Todavía queda un procedimiento por delante, ha recordado Timoteo, en el que intentará defender esa "honorabilidad" y esto, ha explicado, "no me permitiría prestar dedicación exclusiva a los cordobeses".

Timoteo ha cargado directamente contra quienes, antes que ella, gestionaban los Servicios Sociales, esto es, IU. Ha apuntado que durante estos meses como delegada de este área ha perdido "poco tiempo" en hablar de lo que considera una "nefasta gestión", pero ahora sí ha nombrado los problemas con las listas de espera o "las falsas esperanzas a las trabajadoras de la ayuda a domicilio" que se dieron en su momento.

La ya exconcejala ha vuelto a pedir perdón por sus errores, los que ha achacada a la "inexperiencia política", pero ha dicho sentirse "orgullosa" del trabajo realizado.

En su discurso de despedida, Timoteo ha dado las gracias a los votantes de Cs, a su partido, a sus compañeros concejales y a los trabajadores del Ayuntamiento. También ha valorado el trabajo de los concejales del PP, con los que Cs forma el gobierno municipal a quienes les ha deseado "la mejor de las suertes".

No se ha olvidado, además, de las asociaciones del tercer sector, las de mujeres, la Lgtbi, del Movimiento Ciudadano y de la Federación Al-Zahara. "Nadie dirá que no lo intenté, servidora pública he sido", ha finalizado.

Fue el grupo municipal de IU quien destapó la incompatibilidad de Timoteo y el primer movimiento por parte del alcalde, José María Bellido, fue quitarle sus competencias de Servicios Sociales. Un día después se anunció que también se le arrebataba Igualdad y que, además, dejaba de cobrar de las arcas públicas.

Ya van varios informes del secretario del Pleno en el que se deja claro que la concejala no tenía la compatibilidad necesaria para combinar ambas labores, que debería haber sido otorgada por el Pleno. Informes que además señalan que Timoteo debe devolver el dinero cobrado de las arcas públicas durante estos años.

Los problemas para Cs, eso sí, no acaban aquí. La siguiente de la lista presentada por la formación naranja a las municipales de 2019 es María Luisa Gómez, quien fuera exgerente del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco). Gómez renunció a este cargo asegurando que el presidente del Imdeco, el concejal Manuel Torrejimeno, podría estar incurriendo en un delito de prevaricación. Sobre este tema hay aprobada ya una comisión de investigación.